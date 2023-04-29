أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم السبت 29 إبريل 2023

العالم - الصحافة الإيرانية

- كيهان ..

هجوم سيبراني واسع يستهدف البنى التحتية بالكيان الصهيوني يعطل محطات كهرباء ومواقع إعلامية ..

- عصر ايرانيان ..

أوساط إعلامية أمريكية تذعن بواقع وقوف الكيان الصهيوني على حافة الهاوية ..

- خراسان ..

إنتهاكات واسعة لوقف إطلاق النار وإشتداد المعارك بالخرطوم وإرتفاع حصيلة الضحايا لأربعمائة قتيل.

- جوان ..

الصين تستغني عن إستخدام الدولار الأمريكي فيما يقرب من نصف حجم تجارتها الخارجية .

- ارمان ملي ..

وزير الدفاع الروسي سيرغي شوينكو يتهم أمريكا بتحريض بلدان العالم ضد روسيا .

- ارمان امروز ..

ضربات صاروخية وغارات روسية بالمسيرات على مواقع بكييف وقصف صاروخي أوكراني على دونيتسك.

- اطلاعات ..

وزير الخارجية أمير عبد اللهيان يلتقي في زيارته للبنان بالسيد حسن نصر الله .

- ايران ..

في مناورة إنتخابية , الرئيس التركي أردوغان يعلن عن دخول تركيا لمجال إنتاج الطاقة النووية .

- سياست روز ..

نتائج إستطلاع للرأي أجراه معهد غالوب بأمريكا تشير لتراجع شعبية بايدن بشدة .

- مردم سالاري ..

توقعات دولية بقرب خروج اليمن من حقبة الحرب ودخوله لمرحلة إحلال السلام رغم العقبات .

- ابرار ..

الكيان الصهيوني يعترف بعجزه عن التصدي بشكل فعال لصواريخ المقاومة الفلسطينية .

- افتاب يزد ..

ترامب يشن هجوما لاذعا على بايدن محذرا من إحتمال إنهيار أمريكا بإعادة إنتخابه .

مقالات:

1- اطلاعات ..

صحيفة اطلاعات كتبت عن ( الإنتخابات التركية ) قائلة ..

الانتخابات التركية المقررة في الرابع عشر من مايو , بدأت عمليا بالنسبة للمواطنين الاتراك المقيمين في الخارج الامر الذي سيحمل مؤشرا اوليا عن فرص فوز المرشحين الرئاسيين الاربعة .

( إن المنافسة الرئيسية تدور بين الرئيس التركي أردوغان ومرشح الطاولة السداسية كمال كليجدار أوغلو الذي يمثل ستة أحزاب معارضة ).

والذي حدث امس على صعيد الاجواء والتحالفات الانتخابية عكس تطورا لصالح مرشح المعارضة باعلان حزب الشعوب الديمقراطي المعروف بدعمه لمطالب الاكراد عن تأييده لكمال كليجدار اوغلو الامر الذي سيضع اردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم في وضع صعب . ان تركيا تقف في الواقع في مفترق طرق بين مواصلة حزب العدالة والتنمية برئاسة اردوغان مسارَه الحالي وبين انتقال تركيا لمرحلة جديدة بالكامل على الصعيدين الداخلي والدولي .

2- مردم سالاري ..

في مقالها ( لندن والإستعدادات لمواجهة محتملة مع موسكو ) كتبت صحيفة مردم سالاري..

شهدت بريطانيا مؤخرا اختبارا تجريبيا في مجال الدفاع المدني في حالة اندلاع حرب مع روسيا, حيث دوت صفارات الانذار في الهواتف المحمولة لملايين البريطانيين في انذار بمواجهة ضربات روسية , كما جرت مناورات احترازية في المدارس في السياق ذاته.

( إن تفاقم الأجواء بين بريطانيا وروسيا و تبادل الإتهامات و التهديدات يعود لاصرار لندن على توسيع دعمها العسكري لأوكرانيا )

الاجواء بلغت مؤخرا مستوى تسخينٍ غيرِ مسبوق باطلاق موسكو تحذيرات من تزويد لندن الجيشَ الاوكراني بقذائفَ تضم يورانيوم منضَّب . ان مناورات الدفاع المدني البريطانية تعكس اصرارا من قبل لندن على مواصلة نهجها الحالي ازاء الحرب باوكرانيا والمخاطرة بتصعيد الاجواء مع روسيا بدلا من اعادة النظر في موقفها لصالح دفع الامور نحو ايجاد ارضية لمفاوضات سلام باوكرانيا .

3- آفتاب يزد ..

كتبت صحيفة افتاب يزد في مقالها (أمريكا وتوسيع قاعدة عين الأسد ) ..

هناك انباء وتقارير لمحافلَ واوساط في العراق تتحدث عن تزايد التحركاتِ والنشاطات العسكرية الامريكية في قاعدة عين الاسد في محافظة الانبار غرب العراق. وحسب هذه الانباء..

( تدور التحركات العسكرية الأمريكية بعين الأسد حول محور توسيع هذه القاعدة لإستيعاب المزيد من الجنود والمعدات العسكرية )

ان هناك رؤيةً مطروحةً في الاوساط والمحافل السياسية بالعراق تقول اِنَّ مايَحدُثُ في هذا الشأن مؤشرٌ على عزمِ واشنطن على البقاءِ عسكريا في المنطقة مع نجاحِ الصين وروسيا في تعزيز علاقاتهما بشكلٍ غير مسبوق مع بلدانٍ صديقة وحليفة تقليديا لامريكا والغرب في المنطقة , وهناك رؤيةٌ تربط بين هذا التوجه الامريكي بالبقاء في العراق وعزم واشنطن على احياء داعش لاستخدامه كبعبع يبرر مواصلة استراتيجياتها الاقليمية .

4- رسالت ..

صحيفة رسالت كتبت في مقالها ( تعقيدات الإنتخابات بتركيا )..

في خضم اجواء المنافسة بالانتخابات الرئاسية التركية ,اُضطُرَّ اردوغان لوقف حملته الانتخابية لشعورِه بالآلام في المعدة كما قيل في البداية. ان الاوضاع والاجواء الانتخابية قد تاخذ مساراتٍ متباينة تبعا لوضعِ اردوغان الصحي .

( حزب العدالة والتنمية قال إن أردوغان يمر بوعكةٍ صحية, إلا أن المعارضة تحدثت عن أكثر من وعكة مشيرة لمتاعب صحية جدية )

ان هناك عدةَ احتمالات مطروحة بشأن الانتخابات التركية من زاوية وضعِ اردوغان الصحي , الاحتمالُ الاول يتجسَّدُ بخروجِ اردوغان من السباقِ الرئاسي لمتاعبَ صحية جدية كما تقول المعارضة , وعندها سيَضمَن مرشحُ المعارضة كمال كليجدارأوغلو الفوز. والاحتمالُ الاخر هو عودة اردوغان للسباقِ الرئاسي رغم وعكته او مرضِه في حالةٍ لن تَخدِمَ موقفَه مقابلَ منافسيه الذين سيُشكِّكون باهليتِهِ الصحية . وهناك احتمالُ ان يعود للسباق الرئاسي معافى حقا بـتأكيدِ محافلَ طبية مستقلة وبِمَظهرٍ سليمٍ وقويٍّ يُعيد الثقةَ العامة بسلامته ، وعندها ستَلعب عواملُ الاوضاع الاقتصادية والتغييراتُ في التحالفات دورا رئيسيا في تحديد الفائز .

5- سياست روز ..

نشرت صحيفة سياست روز تقريرا عن ( تفاصيل توقيف سفينة أجنبية إنتهكت القانونَ الدولي ) جاء فيه ..

اوقفت بحرية الجيش ناقلة نفط ترفع علم جزر الماريشال في بحر عُمان بعدَ تلقّي معلوماتٍ عن اصطدام هذه السفينة بقارب ايراني .

( بحرية الجيش أوضحت أن هذه الناقلة إصطدمت بالقارب في الخليج الفارسي وسارعت بالهرب ولم تتوقف لإنقاذ طاقم القارب)

طبقا لما تنص عليه القوانين الدولية الخاصة بالملاحة البحرية , بل سارعت للفرار والخروج من الخليج الفارسي الى بحر عمان .

القارب غرق وبات العديد من افراد طاقمه في عداد المفقودين , لذلك احتَجزت بحرية الجيش هذه الناقلة في اطار القانون الدولي .

6- ابرار ..

في تقريرها ( بايدن يهدد بتدمير كوريا الشمالية ) كتبت صحيفة ابرار..

الرئيسُ الامريكي جو بايدن تعهَّدَ لنظيره الكوري الجنوبي في لقاء بالبيت الابيض , بتدميرِ كوريا الشمالية في حالةِ شَنِّها ايَّ هجوم نوويٍّ على سيؤل .

( بايدن إستخدم عبارة تدمير كامل لكوريا الشمالية في تصعيد لم يسبق له مثيل للأجواء في شبه الجزيرة الكورية )

ان هذا التهديد الامريكي يقوض حسب كوريا الشمالية لكل الجهود الداعية لتهدئة الاجواء بين الكوريتين . وتقول اوساط دولية ان واشنطن لوحت بشكل علني وصريح بالغِ الخطورة لاستخدام قدراتها النووية ضد كوريا الشمالية الامر الذي سيدفع بالاخيرة لتعزيز قدراتها الاستراتيجية على الردع بشكل اكبر .