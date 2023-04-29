شاهد: أول زيارة رسمية للرئيس العراقي الی ايران

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في طهران ان الرئيس العراقي عقد لقاءاً مع نظيره الايراني الرئيس ابراهيم رئيسي في مستهل زيارته.

وستستمر لقاءات الرئيس العراقي بالمسؤولين الايرانيين حيث يلتقي مساءاً بقائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي.

ووصل الرئيس العراقي، صباح اليوم السبت، إلى العاصمة الإيرانية طهران تلبية لدعوة نظيره الإيراني.

ويرافق عبداللطيف رشيد وفداً رفيع المستوى خلال هذه الزيارة، يشمل وزير الخارجية فؤاد حسين ووزير الموارد المائية عون دياب عبدالله ووزير الكهرباء زياد علي فاضل ومستشار الامن القومي قاسم الاعرجي.

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد وجّه، خلال الشهر الماضي، دعوة رسمية لنظيره العراقي لزيارة طهران، سلّمه إياها السفير الإيراني في العراق محمد كاظم آل صادق.

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