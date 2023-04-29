مقتل 5 أشخاص بإطلاق نار في ولاية تكساس الأمريكية

العالم - الأمیرکیتان

وتقول الشرطة إن المشتبه به مسلح ببندقية من طراز "AR-15" وكان مخمورا.

وأضافت أنها تبحث عن المشتبه به، مرجحة أنه من أصل لاتيني.

ولم تفصح الشرطة عن هوية المشتبه به أو عمره أو علاقته المحتملة بالضحايا، لكنها أكدت أن إطلاق النار وقع في منزل المشتبه به.

وأوضحت أن 4 من الضحايا أُعلنت وفاتهم في موقع الحادث، بينما أعلنت وفاة الخامس بعد نقله إلى المستشفى، لافتة إلى أن أصغر الضحايا يبلغ من العمر 8 سنوات.

وحضت السلطات السكان في كليفلاند على "البقاء داخل منازلهم والبقاء بعيدا" عن مسرح الجريمة حتى انتهاء التحقيق.