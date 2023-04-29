السبت ٢٩ أبريل ٢٠٢٣
٠١:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الصحة الايرانية : 230 اصابة و14 حالة وفاة جديدة بكورونا في البلاد

الصحة الايرانية : 230 اصابة و14 حالة وفاة جديدة بكورونا في البلاد
السبت ٢٩ أبريل ٢٠٢٣ - ١٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

 أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن 230 اصابة و14 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية داخل البلاد. 

العالم - ايران

وعبر بيانها الصادر اليوم السبت حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في إيران، فقد أشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد المصابين منذ انتشار الفيروس داخل البلاد لحد اليوم، بلغ 7 ملايين 608 الاف و468 شخصا، ومجموع الوفيات 146 الفا و97 حالة.

كما نوّه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في إيران منذ بدء الجائحة لحد اليوم، إلى 7 ملايين و358 الفا و864 شخصا.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما مجموعه 155 مليونا و522 الفا و147 جرعات من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد الآن.

روابط ذات صلة

الصحة الإيرانية: تسجيل 388 إصابة و 17 وفاة جديدة بكورونا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

امدادات الغاز الإيراني إلى العراق تزداد الى أربع اضعاف

خاجي  : حل المشاكل الإنسانية في اليمن يجب أن يكون على رأس ألاولويات

الانقسامات السياسية والمجتمعية في الكيان وصلت الى المقابر

شاهد.. ساعة في تونس صممت قبل 4 قرون وتدور الى الوراء!

الصحة الايرانية : 230 اصابة و14 حالة وفاة جديدة بكورونا في البلاد

افتتاح اول متحف وطني للجوفضاء في ايران