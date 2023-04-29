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امدادات الغاز الإيراني إلى العراق تزداد الى أربع اضعاف

امدادات الغاز الإيراني إلى العراق تزداد الى أربع اضعاف
السبت ٢٩ أبريل ٢٠٢٣ - ٠١:٣١ بتوقيت غرينتش

أعلنت الحكومة العراقية أنها زادت وارداتها من الغاز من إيران الى 3 او 4 اضعاف.

العالم - ايران

وبحسب(MEES )(الصحيفة الأسبوعية الناشطة في مجال الطاقة) ، أعلن علي أحمد ، مدير شركة توليد الكهرباء المركزية العراقية ، التابعة لوزارة الطاقة في هذا البلد ، أن العراق زاد من امدادات الغاز من إيران إلى 30- 40 مليون متر مكعب يوميا هذا الشهر.

وقال: إن حجم واردات العراق من الغاز بلغ 10 ملايين متر مكعب يوميا في بداية العام الجاري.

ومع ارتفاع درجة حرارة الهواء في العراق ، يزداد الطلب على الكهرباء في هذا البلد ويحتاج العراق إلى امدادات الغاز لتوليد الطاقة.

وبدون استيراد الكهرباء والغاز من إيران ستشتد أزمة نقص الكهرباء في هذا البلد. كما تسبب تطبيق العقوبات المصرفية على إيران في ان يواجه العراق صعوبات في سداد ديون الكهرباء والغاز لايران.

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امدادات الغاز الإيراني إلى العراق تزداد الى أربع اضعاف

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