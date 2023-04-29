السيد الصدر يصدر وثيقة 'تاريخية بخطه' ويوجه دعوة لاتباعه

العالم - العراق

وجاء في تعليق لوزيره صالح العراقي :"وثيقة تاريخية بيراع وخط قائدي السيد مقتدى الصدر خطها في يوم الثامن من شوال ١٤٤٤، ليتم توزيعها من قبل لجنة مختصة عن طريق المكتب الخاص ثم التوقيع والبصمة عليها الى ما قبل الذكرى السنوية لاستشهاد مرجعنا الحبيب للنظر فيما يلي باستصدار قرار آخر يترتب على هذه الوثيقة".



واضاف نرجو من الجميع التعاون والإنضباط والمركزية وعدم التفرد والتشتت في توقيعها فهناك جهة خاصة ستجمعها لإيصالها الى سماحته بالمباشر...فانتظروا إني معكم من المنتظرين وكفاكم أذى لقائدكم مع كل إحترامي للمطيعين والمخلصين.