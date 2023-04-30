أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الأحد 30 إبريل 2023

العالم - الصحافة الإيرانية

- جوان ..

القائد بلقائه بالرئيس العراقي الضيف .. حتى وجود جندي أمريكي واحد بالعراق أمر زائد.

- آرمان ملي ..

تأكيد رئيس الجمهورية ونظيره العراقي الضيف بالمؤتمر الصحفي رغبةَ البلدين بتطوير العلاقات الثنائية .

- افكار ..

البرازيل والصين وروسيا تُبدي رغبة في توظيف رساميل بقطاع الصنعات البتروكيماوية بايران ..

- اطلاعات ..

بدء العد العكسي لحسم قوات الدعم السريع لمعركة السيطرة على العاصمة السودانية لصالحها .

- جمهوري اسلامي..

الامم المتحدة تحذر من خطر حرب أهلية شاملة بالسودان وإمتداد لهيبها لدول الجوار.

- سياست روز ..

وقوع إنفجار ضخم غامض بواحد من أكبر مصانع السلاح بفلسطين المحتلة قرب تل أبيب .

- قدس ..

تقارير من فلسطين المحتلة تتحدث عن تفاقم وتزايد ظاهرة الإنتحار في الجيش الصهيوني ..

- كيهان ..

محافل إعلامية ببيروت تتحدث عن بدء مباحثات مصالحة بين السعودية وحزب الله لبنان ..

- مردم سالاري ..

زيارة قريبة مرتقبة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية لطهران ..

- ابرار..

تحالف الأحزاب الكردية بتركيا بزعامة حزب الشعوب الديمقاطي يعلن دعمه لمنافس أردوغان بالانتخابات.

- خراسان ..

تصريحات غاضبة لشقيقة زعيم كوريا الشمالية بعبارات قاسية ضد بايدن ورئيس كوريا الجنوبية.

- آرمان امروز ..

الجيش الأوكراني يشن هجوما بالمسيرات على شبه جزيرة القرم التي إنضمت لروسيا 2014 .

- أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد

SV

1- اطلاعات ..

صحيفة اطلاعات كتبت في الشأن التونسي في مقال يتساءل ( إلى أين ستتجه تونس ) بعد استعراض طويل لاحداث الثورة التونسية ومراحلها اللاحقة ..

الشعب التونسي اطاح بالنظام الديكتاتوري عام 2011 بثورة اشعل نيرانَها بائع الخضار الشاب محمد بوعزيزي باضرام النار بنفسه احتجاجا على ظلم الشرطة .

تونس سارت بعدها بمسار تجربة ديمقراطية حديثة الولادة واجرت انتخابات عديدة لكن التجربة واجهت تحديا كبيرا منتصف عام 2021 عندما حل الرئيس التونسي قيس سعيد الحكومة وجمد البرلمان بعد احتجاجات داخلية ضد التضخم والفساد ووجود هواجس من ديكتاتورية ايديولوجية طُرحت بظل رئاسة حركة النهضة للبرلمان وتشكيلها الحكومةَ عندها .

( ان تونس تسير بخطى متسارعة منذ ذلك الحين بمسار غير واضح حيث يدير الرئيس التونسي شؤون البلاد بمراسيم رئاسية )

وسْط مخاوف من ان يتحول هذا المسار مهما تكن حججه وذرائعه الى ايجاد شكل جديد من اشكال الديكتاتورية مرة اخرى في تونس خاصة مع اتساع حملات الاعتقال التي تطال رموز وقيادات المعارضة وخاصة تلك التي تستهدف حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي الرئيسَ السابق للبرلمان التونسي.

2- كيهان ..

حول الانتخابات الرئاسية بتركيا تساءلت صحيفة كيهان في مقالها (هل سينسحب أردوغان من السباق الرئاسي؟) قائلة ..

اُضطُرَّ الرئيس التركي لقطع خطابه خلال اجتماع انتخابي مع انصاره بعد تعرضه لما وصفه حزب العدالة والتنمية الحاكم بالوعكة وما اعتبرته المعارضةُ بماعب صحية جدية .

( إن الحالة الصحية لأردوغان باتت تثير تساؤلات جدية بشأن مدى قدرته على خوض السباق الرئاسي وإدارة شؤون البلاد بحالة فوزه)

بالطبع اكد حزب العدالة والتنمية أن اردوغان تجاوز الوعكة وعاد للسباق الرئاسي , كما افتَتَحَ الرئيس التركي اول منشأت للطاقة الذرية وذلك في خطوة لاثبات استعادة صحته , وفي كل الاحوال هناك شكوك جدية بشان الحالة الصحية للرئيس التركي خاصة بعد اعتراف وزير الصحة بمعاناة اردوغان من التهابات معوية على حد وصفه وليس من وعكة .

3-جوان ..

سلطت صحيفة جوان الضوء على اطلاق الامم المتحدة ( تحذيرات من إمتداد الحرب بالسودان لبلدان الجوار) ، وحسب تقرير الصحيفة ..

حرب الجنرالات في السودان تتجه للتحول لحرب داخلية شاملة بكل معنى الكلمة مع تهاوي الهدنات المتتالية وتوسع دائرة المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع لتصل لمناطق وولاياتٍ سودانية مضطربة من الاساس .

( منظمة الامم المتحدة حذرت في بيان خطير من إمتداد نيران الحرب الداخلية بالسودان إلى سبعة بلدان مجاورة ) وتحدث بيان المنظمة عن حركة نزوحٍ سكاني بالغةِ الخطورة من السودان لبلدان الجوار مشيرة لاحتمال نشوب صراعات وحروب عرقية في السودان وفي هذه البلدان ايضا بسبب تفاعلات الاوضاع الخطيرة بالسودان .

4- آفتاب يزد ..

صحيفة آفتاب يزد كتبت في مقالها ( تهديدات تحملها غواصة نووية أمريكية للصين وأصدقائها)..

تعتزم الولايات المتحدة ارسال غواصة نووية حاملة للصواريخ البالستية للمياه القريبة من شبة الجزيرة الكورية باطار اتفاق عسكري بين واشنطن وسيؤول مقابل كوريا الشمالية .

( إن مرابطة غواصة نووية أمريكية في المياه القريبة من كوريا الشمالية والصين يحمل تهديدات مباشرة للبلدين)

وهذا ما عكسته ردود فعل بيونغ يانغ التي نددت بهذا الاتفاق مؤكدة على تعزيز قدرات كوريا الشمالية على الردع ، كما شجبت بكين هذا التحرك الامريكي . في الواقع صعَّدت امريكا الاجواء اكثر بعد هذا الاتفاق بتصريحات اطلقها الرئيس الامريكي نفسه حملت تهديدا صارخا لبيونغ يانغ بقوله ان امريكا ستزيل كوريا الشمالية من الوجود في حالة شنها هجوما على جارتها الجنوبية .

5- مردم سالاري ...

في تقريرها ( منافس أردوغان يعد بإستئناف المفاوضات مع أوروبا) كتبت صحيفة مردم سالاري ..

وعد المنافس الرئيسي لاردوغان في الانتخابات الرئاسية بالعمل على استئناف المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي بشأن الانضمام لعضويته.

كمال كليتشدار اوغلو زعيم حزب الشعوب الجمهوري المعارض ومرشح ستة احزاب معارضة قال ايضا في مقابلة مع صحيفة امريكية ..

( الحكومة الجديدة بعد فوز المعارضة في الإنتخابات لن تؤيد الحرب في أوكرانيا لكنها ستواصل تعاونها التجاري والإقتصادي مع روسيا )

كما شدد على احياء الديمقراطية والحيلولة دون عودة الديكتاتورية للبلاد على حد تعبيره . وفي تطورٍ صُبَّ لصالح هذا المرشح الرئاسي , أعلن حزب الشعوب الديمقراطي عن دعم و تاييد مرشح المعارضة .