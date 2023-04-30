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قد تشكل 'كابوسا للعالم'..

حمدوك يحذر من اندلاع حرب أهلية في السودان

حمدوك يحذر من اندلاع حرب أهلية في السودان
الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٨:٣٠ بتوقيت غرينتش

حذر رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، من أن النزاع في السودان قد يتفاقم إلى إحدى أسوأ الحروب الأهلية في العالم في حال لم يتم وضع حد له.

العالم - السودان

وقال حمدوك في حديث مع قطب الاتصالات الملياردير البريطاني من أصل سوداني مو إبراهيم خلال مناسبة استضافها الأخير ضمن نشاطات مؤسسته للحكم والقيادة في نيروبي، "إذا كان السودان سيصل إلى نقطة حرب أهلية حقيقية (...) فإن سوريا واليمن وليبيا ستكون مجرد مبارزات صغيرة".

وأضاف: "أعتقد أن ذلك سيشكل كابوسا للعالم"، مشيرا إلى أنه ستكون له تداعيات كبيرة.

واعتبر حمدوك أن النزاع الحالي "حرب لا معنى لها" بين جيشين، مؤكدا: "لا أحد سيخرج منها منتصرا، لهذا السبب يجب أن تتوقف".

ونزح حوالي 75 ألف شخص جراء النزاع في السودان الى الدول المجاورة، مصر وإثيوبيا وتشاد وجنوب السودان، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فيما تنظم دول أجنبية عمليات إجلاء واسعة.

ويعاني السكان الذين يحاولون الفرار أو يقبعون في منازلهم، أزمات شاملة مع انقطاع المياه والكهرباء ونقص الغذاء.

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