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هيئة الأسرى: الأسير متوكل رضوان يتعرض للإهمال الطبي داخل سجون الاحتلال

هيئة الأسرى: الأسير متوكل رضوان يتعرض للإهمال الطبي داخل سجون الاحتلال
الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٢ بتوقيت غرينتش

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين إن الأسير متوكل رضوان هو أحد ضحايا جريمة الإهمال الطبي التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال، ويعيش بين مطرقة المرض وتحدي السجن والسجان.

العالم - فلسطين

وبينت الهيئة، في تقرير صادر عنها اليوم الأحد، أن الأسير والقابع حالياً في سجن مجدو، يعاني من تخثر في الدم، وانسداد شرايين، وآلام في منطقة الظهر والمفاصل، ومن مرض مزمن يسبب التهاب الأوعية الدموية في كل الجسم، وأجريت له عملية قسطرة قلبية.

ولم يكن الأسير متوكل رضوان يعاني من أي مرض قبل اعتقاله سوى آلام طفيفة في ركبته.

وطالبت الهيئة كافة المؤسسات والهيئات الدولية وخاصة منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر ومنظمة أطباء بلا حدود بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسير المريض رضوان، والإفراج عنه لتقديم العلاج اللازم له خارج السجون.

واعتقل الأسير رضوان بتاريخ 5/10/2003م من محافظة قلقيلية بعد مطاردة استمرت لأكثر من عامين، وتم اعتقاله في تمام الساعة الرابعة فجرا في عمارة سكنية في المحافظة بعد محاصرة منطقة سكنه عدة ساعات، وصدر بحقه حكما بالسجن 22 عاماً.

وتعرض خلال فترة التحقيق لأشد أنواع التعذيب والضرب ومكث قرابة الـ 120 يوما بمراكز تعد الأشد ضرراً بالأسير.

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هيئة الأسرى: الأسير متوكل رضوان يتعرض للإهمال الطبي داخل سجون الاحتلال