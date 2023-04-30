توجيه عاجل من الداخلية السعودية يخص حجاج هذا العام

العالم - السعودية

ووفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية، تختص اللجنة بمعالجة جميع مواضيع إسكان الحجاج وفق ما أنيط بها من اختصاص حسب نظام المنازل المعدة لإسكان الحجاج ولائحته التنفيذية، ويكون ارتباطها بأمير المنطقة.

وتتكون اللجنة من إمارة المنطقة والأمانة ووزارة الحج والعمرة ووزارة السياحة والدفاع المدني والشرطة.

وجاء التوجيه بعد الاطلاع على نظام المنازل المعدة لإسكان الحجاج واللائحة التنفيذية لنظام المنازل المعدة لإسكان الحجاج، وتضمن تعديل المادة ثالثا من اللائحة التنفيذية لنظام المنازل المعدة للإسكان.

وفي وقت سابق من هذا العام، اشترطت وزارة الحج والعمرة السعودية ، على الراغبين في تأدية فريضة الحج هذا العام، استكمال التطعيم باللقاحات الخاصة بفيروس كورونا.

جاء ذلك في رد على استفسار أحد المتابعين، كما أضافت أنه يُشترط أيضا التحصين بلقاح الإنفلونزا الموسمية، وتلقي لقاح الحمى الشوكية، إلى جانب عدم وجود أمراض مزمنة حادة أو معدية للحاج.

وكانت الوزارة السعودية أعلنت أن الحج للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة هذا العام سيكون ضمن 4 باقات بأسعار متنوعة.