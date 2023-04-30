بن فرحان يتباحث تطورات السودان مع مبعوث "البرهان" بالرياض

العالم - السعودية

وأكد فرحان للسفير السوداني على دعوة الملك سلمان إلى التهدئة وإنهاء الاقتتال المستمر بين الجيش وقوات "الدعم السريع".

جاء ذلك خلال استقبال فيصل بن فرحان للمبعوث السوداني دفع الله الحاج علي، في مقر وزارة الخارجية السعودية بالعاصمة الرياض، اليوم الأحد.

ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس) جرى خلال الاستقبال بحث الأوضاع الراهنة في جمهورية السودان.

وأكد وزير الخارجية السعودي "على دعوة المملكة بالتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف كل أشكال التصعيد العسكري، بما يحافظ على مقدرات ومكتسبات السودان وشعبه الشقيق".

وتتواصل الجهود السعودية لإجلاء رعاياها ومواطني مختلف الجنسيات من السودان منذ منتصف أبريل، وذلك مع استمرار المعارك والاشتباكات الدامية التي تشهدها العاصمة السودانية الخرطوم،

ويشهد عدد من الولايات السودانية اقتتالا عنيفا بين الجيش النظامي بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، أدى إلى سقوط مئات الضحايا، ما دفع الدول إلى المسارعة بعمليات الإجلاء.

وبدأت أولى عمليات إجلاء السعودية الرعايا الأجانب من السودان في 22 أبريل، حيث أعلنت أكثر من 50 دولة الشروع في إخراج مواطنيها عن طريق المنافذ البرية والبحرية والجوية.

ووفق أحدث الإحصاءات السعودية أجلت الرياض من السودان منذ بدء الاشتباكات الدامية نحو 5197 شخصاً، بينهم 184 مواطناً سعودياً، و5013 شخصاً ينتمون إلى 100 جنسية.