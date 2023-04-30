الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣
١٢:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

بن فرحان يتباحث تطورات السودان مع مبعوث "البرهان" بالرياض

بن فرحان يتباحث تطورات السودان مع مبعوث
الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ - ١٢:١٧ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني السفير دفع الله الحاج علي، تطورات الأوضاع السودانية.

العالم - السعودية

وأكد فرحان للسفير السوداني على دعوة الملك سلمان إلى التهدئة وإنهاء الاقتتال المستمر بين الجيش وقوات "الدعم السريع".

جاء ذلك خلال استقبال فيصل بن فرحان للمبعوث السوداني دفع الله الحاج علي، في مقر وزارة الخارجية السعودية بالعاصمة الرياض، اليوم الأحد.

ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس) جرى خلال الاستقبال بحث الأوضاع الراهنة في جمهورية السودان.

وأكد وزير الخارجية السعودي "على دعوة المملكة بالتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف كل أشكال التصعيد العسكري، بما يحافظ على مقدرات ومكتسبات السودان وشعبه الشقيق".

وتتواصل الجهود السعودية لإجلاء رعاياها ومواطني مختلف الجنسيات من السودان منذ منتصف أبريل، وذلك مع استمرار المعارك والاشتباكات الدامية التي تشهدها العاصمة السودانية الخرطوم،

ويشهد عدد من الولايات السودانية اقتتالا عنيفا بين الجيش النظامي بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، أدى إلى سقوط مئات الضحايا، ما دفع الدول إلى المسارعة بعمليات الإجلاء.

وبدأت أولى عمليات إجلاء السعودية الرعايا الأجانب من السودان في 22 أبريل، حيث أعلنت أكثر من 50 دولة الشروع في إخراج مواطنيها عن طريق المنافذ البرية والبحرية والجوية.

ووفق أحدث الإحصاءات السعودية أجلت الرياض من السودان منذ بدء الاشتباكات الدامية نحو 5197 شخصاً، بينهم 184 مواطناً سعودياً، و5013 شخصاً ينتمون إلى 100 جنسية.

روابط ذات صلة

وزير خارجية السعودية يبحث ونظيرته الألمانية 'تطورات' السودان المتسارعة

السعودية واليابان يبحثان جهود وقف التصعيد في السودان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بن فرحان يتباحث تطورات السودان مع مبعوث "البرهان" بالرياض

إيران وباكستان تتطلعان لتعزيز التعاون الاقتصادي

عون: دول أوروبية تعمل على إبقاء النازحين السوريين في لبنان

"علي القحوم" يدعو الرياض للمضي بطريق السلام والخروج من عباءة أمريكا

البرلمان الإيراني يحجب الثقة عن وزير الصناعة والمناجم والتجارة

إبنة الغنوشي تتهم القضاء بالتركيع امام رغبات السلطة الإنتقامية تجاه المعارضين