شاهد.. مجموعة 'هاكرز' تخترق حساب نتنياهو

العالم - فلسطين

وذكرت وسائل الإعلام أن مجموعة الهاكرز" المخترق لحساب نتنياهو، نشروا عليه مقاطع صوتية من القرآن الكريم.

وأحدثت هذه العملية، ضجة علی مواقع التواصل الاجتماعي، حيث غردت ايما:"في ذكرى النكبة؛ اختراق حساب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علی فيسبوك ونشر آيات قرآنية عليه قبل أن يتم إغلاقه".

وغرد حساب "فدائي":"هاكرز تمكنوا من اختراق حساب رئيس حكومة العدو نتنياهو عبر فيسبوك وانستغرام ونشروا عليه نصوصا باللغة الفارسية ومقاطع صوتية من القرآن؛ ضربة معلم".

اما "بري احمد" فقد کتب:"عقبال ما تحترق حصونهم يارب".