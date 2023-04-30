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شاهد.. مجموعة 'هاكرز' تخترق حساب نتنياهو

الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ - ١٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء الأربعاء ، أن مجموعة "هاكرز" تمكنوا من اختراق حساب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عبر موقع "فيسبوك" و "انستغرام".

العالم - فلسطين

وذكرت وسائل الإعلام أن مجموعة الهاكرز" المخترق لحساب نتنياهو، نشروا عليه مقاطع صوتية من القرآن الكريم.

وأحدثت هذه العملية، ضجة علی مواقع التواصل الاجتماعي، حيث غردت ايما:"في ذكرى النكبة؛ اختراق حساب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علی فيسبوك ونشر آيات قرآنية عليه قبل أن يتم إغلاقه".

وغرد حساب "فدائي":"هاكرز تمكنوا من اختراق حساب رئيس حكومة العدو نتنياهو عبر فيسبوك وانستغرام ونشروا عليه نصوصا باللغة الفارسية ومقاطع صوتية من القرآن؛ ضربة معلم".

اما "بري احمد" فقد کتب:"عقبال ما تحترق حصونهم يارب".

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بالفيديو..اختراق حساب نتنياهو على فيسبوك

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