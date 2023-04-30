حادثة السفينة في نشطون والتواجد البريطاني في جنوب اليمن 

وقال مصدر في جهاز قوات خفر السواحل و آخر في الشرطة العسكرية التابعة لحكومة العدوان إن جنديا يمنيا تعرض لاطلاق نار من قبل قوة مسلحة يعتقد انها بريطانية بالقرب من سواحل المهرة، مضيفة ان يختا او سفينة تابعة لبريطانيا اطلقت الرصاص على دورية يمنية وانها قتلت شخصا واصابت اخرين.

هذا وتقول مصادر يمنية إن بريطانيا لديها قاعدة عسكرية غير شرعية في المهرة كما تقوم بدوريات غير شرعية في السواحل اليمنية.

وكان اهالي المهرة اشتكوا في وقت سابق من تصرفات افراد القوات الاجنبية المتواجدين في مطار الغيضة وكذلك في مناطق اخرى.

الى ذلك قالت مصادر في صنعاء إن بريطانيا وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية تسعى جاهدة في الاونة الاخيرة إلى عرقلة جهود السلام في اليمن، خاصة مع توجه السعودية مؤخرا نحو اتخاذ خطوات عملية للخروج من الحرب التي تشنها على اليمن، غير أن هذه الخطوات اصطدمت برفض أمريكي واضح.

وكشف أبو بكر القربي وزير الخارجية اليمني الأسبق عن دور سلبي لقوى دولية لعرقلة السلام في اليمن حيث قال في تغريدة إن قوى دولية لها حسابات خاصة لا تراعي فيها معاناة اليمنيين والتعجيل بوقف الحرب وضرورة تحقيق الحل العادل لكل الأطراف، وأن هذه الحسابات للقوى الدولية والإقليمية تسببت بتأخر بدء مفاوضات الحل السياسي، مضيفا أن تأثيرات هذه القوى الدولية أدت لعدم اتفاق من اسماهم الرعاة على مشروع تشكيل لجنة اتصال دولية أو لجنة دعم لمتابعة وضمان تنفيذ اتفاقية السلام.

فما هي ملابسات الاحداث التي ادت الى مقتل ضابط في سواحل المهرة؟

وما هو حجم التواجد البريطاني؟

وهل بالفعل هناك دور سلبي بريطاني وامريكي في اطار عرقلة عملية السلام في اليمن؟

هذه الاسئلة وغيرها نطرحها على ضيوف هذه الحلقة من برنامج المشهد اليمني.

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