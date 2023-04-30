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مستشار الأمن القومي الهندي يزور إيران غدا

مستشار الأمن القومي الهندي يزور إيران غدا
الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ - ٠١:٤٣ بتوقيت غرينتش

يصل آجيت دوآل مستشار الأمن القومي لرئيس وزراء الهند إلى طهران غدا الاثنين تلبية لدعوة من علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

العالم - إيران

وسيلتقي مستشار الأمن القومي لرئيس وزراء الهند خلال زيارته إلى طهران مع بعض المسؤولين الإيرانيين بالإضافة إلى لقائه علي شمخاني.

وقبل فترة وصف مستشار الأمن القومي الهندي في اتصال هاتفي مع أمين المجلس الاعلى للامن القومي الإيراني، الاتفاق بين إيران والسعودية بأنه خطوة حاسمة في تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة.

ودعا شمخاني في هذه المحادثة نظيره الهندي إلى زيارة إيران لتبادل وجهات النظر ومتابعة عملية التعاون الثنائي والإقليمي.

وفي الاتصال الهاتفي تمت مناقشة موضوعات تهم البلدين، بما في ذلك عملية مفاوضات رفع العقوبات، وكيفية إزالة العقبات التي تعترض تعاون البلدين في تطوير ميناء تشابهار جنوب شرق إيران، وكذلك كيفية مشاركة الهند في استكمال ممر "شمال–جنوب".

كما التقى شمخاني ودوآل على هامش الاجتماع الرابع للحوار الأمني ​​الإقليمي في طاجيكستان قبل نحو عام.. حيث قال شمخاني في الاجتماع: على الرغم من أن التعاون بين البلدين لتفعيل ميناء تشابهار يمر بظروف مقبولة، إلا أن تسريع الأنشطة الحالية يمكن أن يغير مسار وصول البلدين إلى أسواق آسيا الوسطى.

بدوره اكد دوآل على ضرورة تفعيل القدرات الاقتصادية والتجارية والترانزيتية بين البلدين وقال: "إن تقدم الأنشطة في ميناء تشابهار ليس مواتيا، وعلينا العمل معا للخروج من هذا الوضع الذي يمكن أن يلعب دورا فعالا في تفعيل ممر "شمال–جنوب".

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