العثور على "وثائق سرية" لغواصة نووية بريطانية في "مرحاض"!

العالم - اوروبا

وأشارت البحرية إلى أن الوثائق حملت طابع السرية، وتخص غواصة نووية بريطانية، وعثر عليها أحد الأشخاص، داخل مرحاض حانة شمال غرب بريطانيا.



وأضافت في بيان، أنها تأخذ جميع الأمور الأمنية على محمل الجد، إلا أنها وصفت الأوراق بأنها "وثائق تدريب ولا تحتوي على أي معلومات سرية".

وقالت إن "البحرية فتحت تحقيقا للكشف عن ملابسات الحادثة".



فيما ذكرت تقارير إعلامية أن الملفات والوثائق التي تم العثور عليها أظهرت طريقة عمل الغواصة "إتش إم إس أنسون"، وهي خامس غواصة تنضم إلى أسطول البحرية الملكية من غواصات فئة آستوت الهجومية.

وتستطيع هذه الغواصات إطلاق صواريخ توماهوك، ويصفها موقع البحرية بأنها "أكبر الغواصات الهجومية وأكثرها تطوراً وقوة" من بين الغواصات التي استخدمتها البحرية في تاريخها.

وقالت صحف بريطانية، إن الوثائق تظهر الأعمال الداخلية للغواصة وكان يستخدمها عناصرها الذين كانوا يتدربون على كيفية عزل نظامها وتخفيف الضغط عنها.



وقال مصدر بريطاني للصحف إن الحانة كانت ممتلئة عن آخرها عندما تم العثور على الوثائق.



وأشارت صحف إلى أن الحانة لا تبعد كثيرا عن حوض لبناء قطع البحرية البريطانية.