سقوط قتيلان وإصابة ثالث نتيجة إطلاق نار بحديقة في سياتل الأمريكية

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وقالت إدارة شرطة سياتل، في بيان، إنها "تلقت بلاغا عن إطلاق نار في حديقة كال أندرسون نحو الساعة الـ10:30 مساء بالتوقيت المحلي (05:30 ت.غ)، وتحقق في الحادث".

وأكد البيان "مقتل شخصين متأثرين بجراحهما في مكان الحادث"، مشيرا إلى أن "الضحية الثالث كان في حالة حرجة".

فيما تبحث السلطات المختصة عن رجل "متورط" قيل إنه غادر المكان قبل وصول الضباط، حسب المصدر نفسه.

ويأتي الحادث بعد ساعات من قتل 5 أشخاص في إطلاق نار عند منزل بمدينة كليفلاند، بولاية تكساس الأمريكية، حسبما نقلت شبكة إيه.بي.سي نيوز الإخبارية الأمريكية،يوم أمس، عن الشرطة المحلية.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية عمليات متكررة لحوادث إطلاق نار، حيث تُظهر البيانات أن جميع أنواع عنف السلاح- من القتل أو الانتحار إلى إطلاق النار الجماعى- تسير في الغالب على مسار تصاعدي بالولايات المتحدة.

كانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية قالت في تقرير سابق، إن تقريرا رسميا لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، كشف عن تسجيل أكبر نسبة ارتفاع في جرائم القتل بالولايات المتحدة، منذ أن بدأ المكتب في رصد وإحصاء تلك الجرائم منذ ستينيات القرن الماضي.

حيث أظهر تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي ارتفاع جرائم القتل بنسبة 30% خلال عام 2020، مقارنة بعام 2019.

كما أظهر التقرير حدوث زيادة بنسبة 5% في جرائم العنف بين عامي 2019 و2020، فيما انخفض إجمالي عدد الجرائم التي تم الإبلاغ عنها بنحو 6% في الفترة نفسها.

كما أحصى تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي ارتكاب أكثر من 21 ألفا و500 جريمة قتل خلال 2020، وهو عدد لم يرصده مكتب التحقيقات منذ منتصف التسعينيات.

في حين بلغ معدل جرائم القتل في عام 2020 نحو 6.5 لكل 100 ألف شخص، أي أقل بنسبة 40% مما كان عليه في الثمانينيات والتسعينيات، عندما بلغت جرائم القتل ذروتها في الولايات المتحدة.