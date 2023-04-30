الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣
٠٣:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

بدء تعاون "الفاو" مع إيران لزيادة إنتاجية الزراعة الديمية

بدء تعاون
الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:١٨ بتوقيت غرينتش

قال رئيس مؤسسة الأبحاث الزراعة الديمية في إيران مظفر روستايي، أن الملتقى الوطني الأول للمشروع المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ووزارة الجهاد الزراعي الموسوم بـTCP بدأ أعماله في مدينة مراغة شمال غرب بهدف زيادة الإنتاجية وتفعيل الطاقة الإنتاجية للزراعة الديمية.

العالم - إيران

وأفادت وزارة الجهاد الزراعي أن "مظفر روستايي" أعلن في حفل افتتاح هذا الملتقى الوطني، أن المساحة المزروعة بالمحاصيل الديمية في البلاد تزيد على خمسة ملايين هكتار، ومن هذه المساحة من الاراضي تم إنتاج أكثر من 6 ملايين طن من المحاصيل سنويا.

واعتبر رئيس مؤسسة الأبحاث الزراعية الديمية في البلاد أنه من المهم إدارة وقت الزراعة في الأجواء الممطرة، خاصة من قبل المزارعين والمنتجين في الظروف الراهنة، وأعلن: مع 70٪ من الإدارة الصحيحة في وقت الزراعة في الحقول الديمية، سنشهد زيادة بالانتاج بنسبة 40٪، وفي هذا الصدد، من الضروري الاستفادة من التقنيات الحديثة والأبحاث الجديدة لبلوغ الإنتاج المستدام.

وقال: نظرا لانخفاض معدل هطول الأمطار في البلاد، فإن العمل في ظروف الزراعة الديمية يصبح أكثر صعوبة يوما بعد يوم، وينبغي أن تكون هذه المؤسسة قادرة على جلب الزراعة الديمية إلى الإنتاج المستدام في ظل الاستعانه بالأبحاث والتقنيات الجديدة.

وأعلن روستايي أن الهدف من إنشاء قواعد حداثوية ومبتكرة في المحافظات لنقل نتائج الأبحاث الجديدة وتعزيز استخدام المبادئ التوجيهية الفنية للمؤسسة وقال: لدى مؤسسة الأبحاث الديمية محطات بحثية في مناطق مختلفة من البلاد وأبحاث القطاع الزراعي الديمي لـ16 محافظة تجري في هذه المؤسسة .

روابط ذات صلة

12 مليون طن.. الحجم المتوقع لإنتاج القمح الايراني في 2023

هذا العام .. ايران تكتفي ذاتيا من الأرز

وزير الزراعة الإيراني يشرح أوجه التعاون الزراعي مع الصين

تفاصيل مذكرة التعاون الزراعي بين إيران والصين بقيمة 8.1 مليار دولار

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اليمن يعلن إجلاء دفعة ثانية من رعاياه من السودان

محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال النائب الأردني العدوان 8 أيام جديدة

بدء تعاون "الفاو" مع إيران لزيادة إنتاجية الزراعة الديمية

بعد حادثة تكساس الأمريكية.. سقوط قتيلان وإصابة ثالث نتيجة إطلاق نار بحديقة في سياتل الأمريكية

نقطة تواصل الحرية للقيادي المعارض البحريني عبدالوهاب حسين

إفتتاح أول مكتب لجمعية الصداقة الإيرانية الصينية في بوشهر