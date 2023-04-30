بدء تعاون "الفاو" مع إيران لزيادة إنتاجية الزراعة الديمية

العالم - إيران

وأفادت وزارة الجهاد الزراعي أن "مظفر روستايي" أعلن في حفل افتتاح هذا الملتقى الوطني، أن المساحة المزروعة بالمحاصيل الديمية في البلاد تزيد على خمسة ملايين هكتار، ومن هذه المساحة من الاراضي تم إنتاج أكثر من 6 ملايين طن من المحاصيل سنويا.

واعتبر رئيس مؤسسة الأبحاث الزراعية الديمية في البلاد أنه من المهم إدارة وقت الزراعة في الأجواء الممطرة، خاصة من قبل المزارعين والمنتجين في الظروف الراهنة، وأعلن: مع 70٪ من الإدارة الصحيحة في وقت الزراعة في الحقول الديمية، سنشهد زيادة بالانتاج بنسبة 40٪، وفي هذا الصدد، من الضروري الاستفادة من التقنيات الحديثة والأبحاث الجديدة لبلوغ الإنتاج المستدام.

وقال: نظرا لانخفاض معدل هطول الأمطار في البلاد، فإن العمل في ظروف الزراعة الديمية يصبح أكثر صعوبة يوما بعد يوم، وينبغي أن تكون هذه المؤسسة قادرة على جلب الزراعة الديمية إلى الإنتاج المستدام في ظل الاستعانه بالأبحاث والتقنيات الجديدة.

وأعلن روستايي أن الهدف من إنشاء قواعد حداثوية ومبتكرة في المحافظات لنقل نتائج الأبحاث الجديدة وتعزيز استخدام المبادئ التوجيهية الفنية للمؤسسة وقال: لدى مؤسسة الأبحاث الديمية محطات بحثية في مناطق مختلفة من البلاد وأبحاث القطاع الزراعي الديمي لـ16 محافظة تجري في هذه المؤسسة .