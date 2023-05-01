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مصادرة الاوقاف الجعفرية وهدم المساجد في البحرين

الإثنين ٠١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٤ بتوقيت غرينتش

المزيد من الاوقاف الجعفرية تتم مصادرتها من قبل الحكومة او المتنفذين في النظام البحريني، لم تعد هناك حرمة للاوقاف، وهذا يثير جملة اسئلة عن اسباب وابعاد استهداف المكون الرئيس للشعب البحريني.

في حين ان هناك معاناة للشيعة لعدم قدرتهم على تسجيل الكثير من الاوقاف رسمياً بسبب مماطلة السلطة، وبدلاً من توثيق الاوقاف غير المسجلة رسمياً تتواصل المصادرات الحكومية لها من دون حرج كما قال سابقاً العلامة محمد صنبور.

وتتزامن مصادرة الاوقاف، الذكرى الـ12 لهدم السلطات 38 مسجداً، ولا يزال 27 مسجداً مهدماً لرفض السلطات اعادة بنائها، فيما المسؤولون المتورطون بالهدم خارج المحاسبة والعقاب.

لمناقشة هذا الموضوع يستضيف برنامج "حديث البحرين" من العاصمة البريطانية لندن.. الناشط السياسي البحريني علي الفايز، ومن استوكهولم.. الناشط الحقوقي البحريني السيد عباس شبّر.


تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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