مصادرة الاوقاف الجعفرية وهدم المساجد في البحرين

في حين ان هناك معاناة للشيعة لعدم قدرتهم على تسجيل الكثير من الاوقاف رسمياً بسبب مماطلة السلطة، وبدلاً من توثيق الاوقاف غير المسجلة رسمياً تتواصل المصادرات الحكومية لها من دون حرج كما قال سابقاً العلامة محمد صنبور.

وتتزامن مصادرة الاوقاف، الذكرى الـ12 لهدم السلطات 38 مسجداً، ولا يزال 27 مسجداً مهدماً لرفض السلطات اعادة بنائها، فيما المسؤولون المتورطون بالهدم خارج المحاسبة والعقاب.

لمناقشة هذا الموضوع يستضيف برنامج "حديث البحرين" من العاصمة البريطانية لندن.. الناشط السياسي البحريني علي الفايز، ومن استوكهولم.. الناشط الحقوقي البحريني السيد عباس شبّر.



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