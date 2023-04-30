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خلال لقاء فرحان مع رئيس البعثة الأممية في ليبيا ..

البحث حول سبل "حل الأزمة الليبية" دون تدخلات خارجية تحت رعاية أممية

البحث حول سبل
الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

أكدت السعودية، اليوم الأحد، ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشئون الليبية لحل الأزمة تحت رعاية الأمم المتحدة.

العالم - السعودية

وذكرت وكالة الأنباء السعودية"واس"، أن "وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، استقبل في مقر الوزارة بالرياض، اليوم الأحد، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي".

وأكد وزير الخارجية السعودي، خلال اللقاء، دعم بلاده للحل الليبي الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، وضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، كما تم بحث سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، إضافة إلى استعراض الجهود الأممية المبذولة لحل هذه الأزمة.

كان باتيلي قدم في 11 مارس الماضي مبادرة لإجراء الانتخابات في ليبيا، وقال إنه لا يستبعد وضع خريطة طريق لها بحلول يونيو المقبل.

وحذر باتيلي من أن يقود استمرار الوضع الحالي، لتقويض وحدة ليبيا أرضا وشعبا.

وتتضمن بنود مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا، إنشاء لجنة توجيهية رفيعة المستوى، لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال العام الجاري. وستعمل الآلية المقترحة على الجمع بين مختلف الأطراف الليبية، بمن فيهم ممثلو المؤسسات السياسية وزعماء القبائل، ومنظمات المجتمع المدني والأطراف الأمنية، وممثلون عن النساء والشباب.

كما ستعمل اللجنة المقترحة أيضا على تيسير اعتماد إطار قانوني، وجدول زمني ملزم لإجراء الانتخابات. وتوفر اللجنة منصة لتعزيز الإجماع حول قضايا تأمين الانتخابات، واعتماد ميثاق شرف لجميع المرشحين.

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خلال لقاء فرحان مع رئيس البعثة الأممية في ليبيا .. البحث حول سبل "حل الأزمة الليبية" دون تدخلات خارجية تحت رعاية أممية

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