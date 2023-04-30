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فصل رائد في الجيش الصهيوني من منصبه بعد مشاركته في مظاهرة بالزي العسكري

فصل رائد في الجيش الصهيوني من منصبه بعد مشاركته في مظاهرة بالزي العسكري
الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٨:٥١ بتوقيت غرينتش

عوقب ضابط برتبة ميجر في الجيش الصهيوني لمشاركته في مظاهرة سياسية بالزي العسكري، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها وسط أزمة التعديلات القضائية المزمعة.

العالم-الاحتلال

وقالت وسائل إعلام محلية يوم الأحد إن الضابط برتبة ميجر وإنه ظهر على شاشة التلفزيون خلال مسيرة موالية للحكومة يوم الخميس ضمن محاولة للرد على مظاهرات تخرج منذ شهور رفضا للتعديلات.

وأكد الجيش رتبة الضابط مشيرا في بيان أنه شارك في مظاهرة الأسبوع الماضي بالزي العسكري وقد تقرر معاقبته بتجريده من مهامه القيادية.

وأثار مسعى الائتلاف الحكومي بزعامة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو للحد من سلطات المحكمة العليا قلقا بخصوص استقلال القضاء. ويقول نتنياهو إن التشريع، المعلق في الوقت الحالي، يهدف إلى إحداث التوازن بين أفرع السلطة.

وانتشرت أصداء الخلاف إلى داخل الجيش الذي تحرص الحكومة على بقائه موحدا في مجتمع منقسم. فيما هدد بعض جنود الاحتياط بعدم الانصياع لأوامر الاستدعاء في حالة تنفيذ التعديلات.

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فصل رائد في الجيش الصهيوني من منصبه بعد مشاركته في مظاهرة بالزي العسكري

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