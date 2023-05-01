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يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
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انقلاب الصورة
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قلم رصاص
غیاهب الکیان
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استمرار معارك السودان رغم الهدنة وارتفاع عدد الضحايا
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الإثنين ٠١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش
المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تدخل أسبوعها الثالث مخلفة 500 قتيل وآلاف الجرحى، وطرفا النزاع يتبادلان الاتهامات حول خرق الهدنة.
تصنيف :
أهم الأخبار
السودان
غرافيك
فيديو غرافيك
كلمات دليلية :
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع
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