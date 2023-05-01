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استمرار معارك السودان رغم الهدنة وارتفاع عدد الضحايا

الإثنين ٠١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تدخل أسبوعها الثالث مخلفة 500 قتيل وآلاف الجرحى، وطرفا النزاع يتبادلان الاتهامات حول خرق الهدنة.

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استمرار معارك السودان رغم الهدنة وارتفاع عدد الضحايا

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