أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين 01 مايو 2023

مردم سالاري ..

هلع وغضب الكيان الصهيوني من الزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي لدمشق ..

قدس ..

نتنياهو يشعر بضيق في التنفس .. إيران تعمل على خنقنا من كل جانب ..

ابرار ..

مستوطنون صهاينة يقتحمون المسجد الأقصى, والمقاومة تشن 12 عملية بالضفة بيوم واحد

اطلاعات ..

ميليشيا قوات الدعم السريع تحتل القصر الرئاسي بالخرطوم وإشتداد المعرك في الولايات السودانية

كيهان ..

حرب الجنرالات في السودان تدخل أسبوعها الثالث , والعاصمة الخرطوم باتت منطقة مغلقة ..

سياست روز ..

الولايات المتحدة تعتزم إستئناف إنتاج المزيد من الرؤوس النووية الأكثر خطورة ودمارا..

جوان ..

أنباء عن إستعدادات عسكرية أوكرانية واسعة النطاق لشن الهجوم الربيعي المضاد ..

ارمان امروز ..

الغموض يلف الأوضاع ببلدة باغموت الأوكرانية , ومجموعة واغنر الروسية تشكو من نقص الذخائر

ارمان ملي ..

بيونغ يانغ تنذر أمريكا وكوريا الجنوبية بدفع ثمن باهض في أي تحرك عدواني ضدها

اعتماد ..

تركيا مقبلة على تغييرات كبيرة بسياساتها الداخلية والخارجية في حالة هزيمة أردوغان بالإنتخابات

رسالت ..

فشل مناورة نتنياهو لإنهاء الإحتجاجات بتجميد مشروع الإصلاحات القضائية ..المعارضة تستأنف تظاهراتها الضخمة

افتاب يزد ..

رئيس وزراء أسبانيا يعبرعن تأييده لقوى المعارضة المناهضة لحكومة نتنياهو بفلسطين المحتلة

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الاثنين

رسالت ..

كتبت صحيفة رسالت في افتتاحيتها (ظلال أزمة قاتمة تخيم على الصهاينة)..قوى المعارضة لحكومة نتنياهو الائتلافية استأنفت احتجاجاتها الواسعة على خلفية رفض مشروع الاصلاحات في السلطة القضائية, الامر الذي اعاد الكيان الى المربع الاول على صعيد الازمة الداخلية.

إن خدعة نتنياهو بتجميد مشروع الإصلاحات بالسلطة القضائية مؤقتا لتهدئة الأجواء لم تنطل على قوى المعارضة بفلسطين المحتلة.

حيث تظاهر مئات الالاف من انصار المعارضة في تل ابيب السبت في تظاهرات ضخمة هي السابعةَ عَشْرَةَ من نوعِها في سلسلة تظاهراتِ ايامِ السبت مطالِبين بالغاءٍ دائمٍ وعلنيٍّ لهذا المشروع الامر الذي سيَضع نتنياهو في موقفٍ حَرِجٍ للغاية مقابلَ قادةِ الاحزاب اليمينيةِ الاكثر تطرفا في حكومتِهِ الائتلافية ممن هدَّدوا بالانسحاب من هذه الحكومة في ايةِ تنازلات قد يُقدِّمُها نتنياهو للمعارضة. ان الكيانَ مقبلٌ على تفجر مواجهات وتصفيةِ حسابات في الشوراع بين انصارِ المعارضة وانصار الاحزاب الاكثر تطرفا التي تحشد صفوفها للنزولِ للشوارع بتظاهرات مضادة لِاِخمادِ الاحتجاجات .

كيهان..

كتبت صحيفة كيهان في مقالها ( الحرب في السودان تدخل أسبوعها الثالث) ..لايبدو ان هناك نهايةً قريبةً في الافق لحرب الجنرالات الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان . نعم هناك اتفاقيات هدنة مؤقتة بوساطاتٍ مختلفة , الا اَنها تنهار تباعا قبل ان ترى النور مع توسع واشتدادِ وتداخل المعارك .

إن حرب الجنرالات بالسودان دخلت مرحلة خطيرة للغاية بتفجر الأوضاع في ولايات سودانية مضطربة من الأساس كدارفور وبورت سودان.

والعاصمة الخرطوم تحولت لمنطقةٍ مغلقة بسيطرة الدعم السريع على القصر الرئاسي وتوسيع الجيش لغاراتِه الجوية وقصفِه المدفعي على مواقعِ الدعم . اِنَّ مستقبل السودان بات يقف على كف عفريت فحرب الجنرالات تتسع باستمرار في طريقها للتحول لحربٍ اهلية شاملة قد تنجرف لمتاهاتِ صراعاتٍ اِتنية وقبلية تصل لبلدانِ الجوارِ في ظل وجودِ امتدادات عرقية واتنية بين سكان ولايات سودانية وقبائل في هذه البلدان.

اطلاعات ..

صحيفة اطلاعات كتبت في تقرير لها عن اطلاق حركة انصار الله اليمنية تحذيراتٍ تقول ( التواجد العسكري الأمريكي بباب المندب تهديد للمنطقة ) جاء فيه .. حذرت حركة انصار الله اليمنية من تكثيف امريكا لتحركاتِها البحرية بمضيق باب المندب الاستراتيجي وقالت انها تشكل تهديدا لامن واستقرار البلدان المطلة على البحر الاحمر .

عضو المكتب السياسي لأنصار الله علي القحوم أكد أن التحركات الأمريكية بباب المندب وقرب الجزر اليمنية تهديد مباشر للمنطقة.

وابدى هذا المسؤول اليمني امله في ان تُسفر جهود الوساطة العمانية عن احلال سلام عادل ودائم في اليمن مشددا على ان تحقيق هذا الهدف يبقى مرهونا بخروج قوات التحالف السعودي بشكل كامل من اليمن وبرفع الحصار وبدفع تعويضات لليمن.

جوان ..

صحيفة جوان كتبت عن الحرب في اوكرانيا في مقالها ( إستعدادات لهجوم أوكراني مضاد كبير ) ..ُوَرُ اقمارٍ صناعية تؤكد اقترابَ الجيش الاوكراني من استكمالِ استعداداته الواسعة لشن هجوم ربيعي واسعِ النطاق سَبَقَ التكهنُ به منذ اشهر , ويَبدو من طبيعةِ الانتشار العسكري الاوكراني في هذه الاستعدادات ان مناطقَ بجنوب اوكرانيا ستَشهد تصاعدا خطيرا في المعارك وربما يكون هدفُ القيادة العسكرية الاوكرانية الاقترابَ من شبهِ جزيرة القرم.

أوكرانيا تراهن على الهجوم المضاد لتغيير المعادلات الميدانية إعتمادا على تدفق السلاح الغربي , لكن القوات الروسية عززت مواقعها بقوة.

ويرى خبراءُ استراتيجيون غربيون انه من الصعب التكهن بنتائج مثل هذا الهجوم مقابل قوة عظمى كروسيا تتفوق تماما جوا وعلى صعيد القوةِ النارية وقدراتها الصاروخية.

وحسب هؤلاءِ الخبراء قد يكون هدفُ كييف من وراء هذا الهجوم المضاد تحقيقَ تقدم تكتيكي ما لصالحِ تعزيز موقفها في اية مفاوضات محتملة للسلام . وربما تتجه الحرب باوكرانيا نحو التحول لمعاركَ متفرقة محدودة هنا وهناك , لتأخذ حالةَ استنزافٍ للطرفين تَدفع نحوَ المفاوضات بنهاية المطاف.

ارمان امروز ..

كتبت صحيفة ارمان امروز عن الحرب في السودان في مقالها (السودان حمام دم )..الحرب بين الجنرال عبد الفتاح البرهان قائد الجيش وحليفه السابق الجنرال محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي " قائدِ قواتِ الدعم السريع خرجت في الواقع عن سيطرةِ الرجلين كما يبدو، لذلك تنهار كل اتفاقيات وقف اطلاق النار قبل ان ترى ايٌّ منها النور .

إن حرب الجنرالات بالسودان تحولت لحرب شاملة , حرب دموية وحرب كسر عظام تزداد حصيلة ضحاياها بشكل مخيف.

فالجيش يهاجم معسكراتٍ ومقارَّ وطرقَ امداداتِ الدعم السريع في كل مكان فيما تُركِّزُ الاخيرةُ على حسمِ معركة الخرطوم رغمَ استخدام الجيش المدفعية الثقيلة والطائراتِ الحربية .الخرطوم باتت منطقة مغلقة وساحةَ حرب ولكنْ هذا ليس كلَ شيئ ، فالمعارك امتدت لكل انحاءِ السودان الامر الذي شجع تيارات وجماعاتٍ انفصاليةً مسلحة على استغلالِ هذه الفوضى لتحقيق مآربها. ان مايجري في السودان حمامُ دمٍ في حرب متعددة الاوجه والاتجاهات الامر الذي سيجعل من امكانية احلال السلام امرا بالغ الصعوبة .