'أريحا' تُشيِّع الشهيد جبريل اللدعة

العالم - فلسطين

وأفاد مراسل وكالة المعلومات والانباء الفلسطينية "وفا"، بأن موكب جنازة الشهيد انطلق من مستشفى أريحا الحكومي برفقه عدد من أهالي أريحا والمخيم، باتجاه عقبة جبر ومنزل عائلته وإلقاء نظرة الوداع عليه، ثم الإنطلاق في موكب جنازئي كبير إلى مسجد المخيم للصلاة عليه ولمواراته الثرى داخل مقبرة عقبة جبر.

وأعلنت حركة فتح في المحافظة، ومساجد مخيم عقبة جبر خلال التشييع "الاضراب الشامل والعام لكافة مناحي الحياة في المدينة والمخيم تنديدا بجرائم الاحتلال المستمرة على أبناء الشعب الفلسطيني أخرها اعدام جبريل اللدعة".

واستشهد الفتى جبريل محمد اللدعة (17 عاماً) فجر اليوم الاثنين بعد إصابته برصاصة مباشرة في الرأس جراء عدوان الاحتلال على مخيم عقبة جبر بمحافظة أريحا والأغوار، وإصابة 6 مواطنين، وصفت جروح 3 منهم بالخطيرة.