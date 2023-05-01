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تعطيل موقع إعلامي و4 أحزاب.. هجوم إلكتروني خطير يضرب الاحتلال الإسرائيلي

تعطيل موقع إعلامي و4 أحزاب.. هجوم إلكتروني خطير يضرب الاحتلال الإسرائيلي
الإثنين ٠١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٤ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر إعلامية عبرية، اليوم الأثنين، بتعطل المواقع الإلكترونية لصحيفة "جيرزواليم بوست" و4 أحزاب إسرائيلية جراء هجوم سيبراني نفذه فريق أنونيموس سودان.

العالم- الاحتلال

وكانت أعلنت مجموعة أنونيموس سودان، وهم مجموعة من القراصنة يقومون بهجمات إلكترونية مستمرة على الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم الانتهاء من جميع الهجمات الإلكترونية السابقة، وسنبدأ بهجمات سيبرانية جديدة ضد الكيان الإسرائيلي.

وفي 28 إبريل الماضي، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، تعرض العديد من المواقع الإلكترونية والإخبارية الإسرائيلية لهجمات سيبرانية من قراصنة إلكترونيين.

وذكرت وسائل الإعلام العبرية، أن موقع 0404 الإخباري الإسرائيلي تعرض للهجوم في فترة ما بعد ظهر اليوم الخميس، وتمت مهاجمة عدة مواقع أخرى، كما تعرض موقع 12 News، وموقع Mako، وموقع Wint Premium، وموقع Haaretz، وموقع Hotnet، وموقع Router أيضا، والعديد من المواقع الإسرائيلية الأخرى.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن مجموعة القراصنة استهدفت مواقع إلكترونية لشركتي الاتصالات وخدمات الإنترنت في الكيان الإسرائيلي.

كما تعرضت عدة مدن أخري في الكيان الاسرائيلي إلى هجوم سيبراني أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في البلاد.

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