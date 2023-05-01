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هيئة الأسرى تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير قاسم مسلم

هيئة الأسرى تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير قاسم مسلم
الإثنين ٠١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٥ بتوقيت غرينتش

حملت هيئة شؤون الأسرى والمحررين حكومة الاحتلال الاسرائيلي وإدارة سجونها، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير قاسم مسلم والذي يمارس بحقه كما الكثيرين من الأسرى المرضى جريمة الإهمال الطبي المتعمد.

العالم- فلسطين

وقالت الهيئة:" إن الأسير مسلم والقابع في "سجن جلبوع "يعاني من تشنجات عصبية في قدميه، وما زالت إدارة السجن رافضةً اعطائه إبرة خاصة لمعالجتها، ويعاني من ارتفاع في ضغط الدم وزيادة في نسبة السكر، وأوجاع دائمة في العمود الفقري، وكل هذه الأمراض أصيب بها أثناء وجوده داخل زنازين السجن".

وطالبت المجتمع الدولي الخروج عن صمته، والذي يعطي هذا الاحتلال كل المساحات لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الأسرى في السجون والمعتقلات، خاصة مع مخالفة الاحتلال كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

تجدر الإشارة أن الأسير قاسم مسلم من سكان قرية تلفيت، جنوب شرق نابلس معتقل منذ 15-11-2000م ، يقضي حكماً بالسجن الفعلي مدة 30 عاماً ،وأمضى منها 23 عاما في السجون .

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هيئة الأسرى تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير قاسم مسلم

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