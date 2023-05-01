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قطر.. اجتماع دولي حول أفغانستان بغياب طالبان

قطر.. اجتماع دولي حول أفغانستان بغياب طالبان
الإثنين ٠١ مايو ٢٠٢٣ - ١٠:٤١ بتوقيت غرينتش

بحثت قطر يوم الاثنين مع كل من الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا وفرنسا الأوضاع في أفغانستان، بالتزامن مع اجتماع دولي برعاية أممية تستضيفه الدوحة.

العالم-قطر

وذكرت وزارة الخارجية القطرية أن وزيرة الدولة للتعاون الدولي لولوة الخاطر، اجتمعت اليوم في الدوحة مع مبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص لأفغانستان توماس نيكلاسون ووزيرة الشؤون الخارجية الأندونيسية ريتنو مارسودي ومدير إدارة آسيا بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية بينوا غيدي، كل على حدة.

وتأتي هذه الاجتماعات بالتزامن مع اجتماع يعقده الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الدوحة اليوم وغدا الثلاثاء مع المبعوثين الخاصين بشأن أفغانستان.

وبحسب الأمم المتحدة، يستهدف هذا الاجتماع الدولي التوصل إلى نقاط مشتركة حول عدد من القضايا الرئيسة من بينها حقوق الإنسان، وخاصة حقوق النساء والفتيات، والحوكمة الشاملة ومكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات.

ولم يوجه غوتيريش، الذي يترأس اجتماع الدوحة، دعوة إلى حركة طالبان للمشاركة.

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قطر.. اجتماع دولي حول أفغانستان بغياب طالبان

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