ايران وروسيا تصنعان قمرا صناعيا مشتركا في مجال البحث العلمي

العالم - ايران

وقال "محمد مقيمي"، يوم الاثنين عن نتائج لقاء رؤساء الجامعات الإيرانية والروسية: فقد عقدنا اتفاقيات جيدة مع جامعة موسكو حول تبادل الطلاب والأساتذة والتي سيتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل.

و قال: قمنا بزيارة قسم اللغة الفارسية وآدابها في جامعة موسكو، كما عقدنا لقاء مع طلابهم ، وشهدنا اهتمام الطلاب الروس الكبير بزيارة ايران ملفتا ان الارضية باتت مهيأة لهذه الزيارة حيث جامعة طهران ستستضيف هولاء الطلاب في الصيف لمدة شهرين لتفقد بعض الجامعات في ايران.

وأضاف مقيمي: هناك اتفاقيات مع كلية الفضاء بجامعة موسكو وقمنا بزيارة متحف الفضاء الروسي، حتى نرى قريبًا أن جامعة طهران ستشغل قمرًا صناعيًا مشتركًا مع الروس في مجال البحث العلمي.

و صرح رئيس جامعة طهران أنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن القضايا المالية وقال: من المقرر أن تبدأ إجراءاتها التشغيلية في الأسبوعين المقبلين حتى نتمكن من إرسال قمر صناعي مشترك للبحث العلمي إلى الفضاء في المستقبل القريب.

وأضاف: ان جامعتي طهران وموسكو اتفقنا أيضًا على استمرار الأنشطة العلمية والتعليمية ومنح شهادات رسمية للطلاب .