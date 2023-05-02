شاهد: ردود فلسطينية أولية علی استشهاد الشيخ خضر عدنان

العالم - مراسلون

وأفادت مراسلة العالم في غزة ان رد المقاومة علی استشهاد خضر عدنان في سجون الاحتلال، بدا حتمياً بعد الغضب الذي خيم علی الاوساط الشعبية والرسمية في فلسطين، لکن مسرح الرد لم يتضح بعد.

وأوضحت ان المقاومة الفلسطينية أطلقت 3 صواريخ علی سقطت 3 صواريخ، علی مستوطنة كفار سعد الواقعة في غلاف غزة، وجاء ذلک بعد أكثر من ساعتين على استشهاد الشيخ خضر عدنان.

وأکدت مراسلة قناة العالم ان هذا الرد الأولي اعتبر مجرد تعبيراً عن الغضب وان الرد الأساسي سوف يکون مدروساً ومتفقاً عليه بين فصائل المقاومة الفلسطينية.

وأشارت مراسلة العالم الی ردود شعبية علی استشهاد خضر عدنان، مؤکدة اصابة مستوطنة إسرائيلية، صباح الثلاثاء، جراء تعرضها لإطلاق نار من قبل فلسطينيين قرب طولكرم.

اما سجون الاحتلال فشهد حالة عصيان وغضب واسعة، حيث أفادت مؤسسة واعد أن أحد الأسری الفلسطينيين قام برش الماء الساخن علی أحد السجانين.

واستشهد الأسير الشيخ خضر عدنان داخل سجنه، بعد إضراب عن الطعام دام 86 يوماً.