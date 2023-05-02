الثلاثاء ٠٢ مايو ٢٠٢٣
٠٦:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد: ردود فلسطينية أولية علی استشهاد الشيخ خضر عدنان

الثلاثاء ٠٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

تبدو الساعات القادمة حبلی بتصعيد فلسطيني، بعدما توعدت المقاومة بالرد علی استشهاد خضر عدنان في سجون الاحتلال الصهيوني.

العالم - مراسلون

وأفادت مراسلة العالم في غزة ان رد المقاومة علی استشهاد خضر عدنان في سجون الاحتلال، بدا حتمياً بعد الغضب الذي خيم علی الاوساط الشعبية والرسمية في فلسطين، لکن مسرح الرد لم يتضح بعد.

وأوضحت ان المقاومة الفلسطينية أطلقت 3 صواريخ علی سقطت 3 صواريخ، علی مستوطنة كفار سعد الواقعة في غلاف غزة، وجاء ذلک بعد أكثر من ساعتين على استشهاد الشيخ خضر عدنان.

وأکدت مراسلة قناة العالم ان هذا الرد الأولي اعتبر مجرد تعبيراً عن الغضب وان الرد الأساسي سوف يکون مدروساً ومتفقاً عليه بين فصائل المقاومة الفلسطينية.

وأشارت مراسلة العالم الی ردود شعبية علی استشهاد خضر عدنان، مؤکدة اصابة مستوطنة إسرائيلية، صباح الثلاثاء، جراء تعرضها لإطلاق نار من قبل فلسطينيين قرب طولكرم.

اما سجون الاحتلال فشهد حالة عصيان وغضب واسعة، حيث أفادت مؤسسة واعد أن أحد الأسری الفلسطينيين قام برش الماء الساخن علی أحد السجانين.

واستشهد الأسير الشيخ خضر عدنان داخل سجنه، بعد إضراب عن الطعام دام 86 يوماً.

روابط ذات صلة

أ.زاهر جبارين: الشهيد عدنان رحل عنا بعد خوضه ملحمة بطولية

وصية الشهيد القائد المجاهد الشيخ خضر عدنان

'الجهاد الاسلامي' تنعى الشهيد القائد المجاهد خضر عدنان

الشيخ خضر عدنان يرتقي شهيداً في سجون الاحتلال بعد ٨٦ يوماً على إضرابه

شاهد.. مراسل العالم يواكب حالة الاسير عدنان.. فماذا قالت زوجته؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. ما هي رسائل زيارة الرئيس الإيراني الى دمشق؟

السجون الاسرائيلية تشهد اشتباكات واسعة رداً علی استشهاد خضر عدنان

'فتح الانتفاضة' تنعى البطل الشهيد خضر عدنان

شاهد.. أهمية زيارة الرئيس الإيراني المرتقبة الى سوريا

استئناف الرحلات الجوية بين روسيا والمغرب

شاهد: ردود فلسطينية أولية علی استشهاد الشيخ خضر عدنان