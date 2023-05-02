'الغرفة المشتركة' تعلن مسؤوليتها عن دك مغتصبات غلاف غزة برشقاتٍ صاروخية

العالم- فلسطين

وأعلنت "الغرفة المشتركة" في بيان، مسؤوليتها عن دك مستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية؛ كرد أولي على هذه الجريمة النكراء.

فيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم "أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ"

بيان عسكري صادر عن: الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية