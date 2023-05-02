الثلاثاء ٠٢ مايو ٢٠٢٣
٠١:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

'الغرفة المشتركة' تعلن مسؤوليتها عن دك مغتصبات غلاف غزة برشقاتٍ صاروخية

'الغرفة المشتركة' تعلن مسؤوليتها عن دك مغتصبات غلاف غزة برشقاتٍ صاروخية
الثلاثاء ٠٢ مايو ٢٠٢٣ - ١٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

أصدرت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، بيانا وذلك في أعقاب إطلاق رشقات صاروخية من قطاع غزة؛ ردًا على جريمة اغتيال الاحتلال للأسير الشيخ خضر عدنان.

العالم- فلسطين

وأعلنت "الغرفة المشتركة" في بيان، مسؤوليتها عن دك مستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية؛ كرد أولي على هذه الجريمة النكراء.

فيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم "أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ"
بيان عسكري صادر عن: الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية

تزف الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية القائد الوطني الشيخ المجاهد الشهيد/ خضر عدنان، الذي ارتقى فجر اليوم الثلاثاء الموافق الثاني من مايو لعام ٢٠٢٣م، في جريمة اغتيالٍ صهيونية جديدة، بعد معركةٍ مشرفة من الإضراب عن الطعام خاضها بأمعائه الخاوية متحدياً السجن والسجان، ومسطراً أسمى آيات العز والفخار.

وإن الغرفة المشتركة إذ تنعى الشهيد المجاهد فإنها تعلن مسئوليتها عن دك ما يسمى بمغتصبات غلاف غزة برشقاتٍ صاروخية مساء اليوم، ويأتي ذلك كردٍ أولي على هذه الجريمة النكراء التي ستفجر ردوداً من أبناء شعبنا في كافة الساحات وأماكن الاشتباك بعون الله تعالى..

ونؤكد على أننا سنبقى الأوفياء لدماء شهدائنا وتضحيات أسرانا، وستبقى قضيتهم على رأس أولويات قيادة المقاومة في كل الظروف، ونحذر العدو من أن تماديه في العدوان وارتكابه لأية جريمةٍ أو حماقة لن يبقى دون رد، وستظل المقاومة على أتم الجهوزية سيفًا ودرعًا لشعبنا في كل مكان..

والله أكبر والنصر للمقاومة،،،

الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية

الثلاثاء 12 شوال 1444هـ

الموافق 02-05-2023م

روابط ذات صلة

شاهد.. المقاومة بغزة تطلق رشقة صاروخية صوب مستوطنات الاحتلال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو... إستشهاد مفجر الإمعاء الخاوية بعد 86 يوما من الإضراب

'الشيعي الاعلى' يحمل 'اسرائيل' مسؤولية استشهاد'خضر عدنان'

'الغرفة المشتركة' تعلن مسؤوليتها عن دك مغتصبات غلاف غزة برشقاتٍ صاروخية

برلماني إيراني: زيارة رئيسي إلى سوريا لتقوية جبهة المقاومة

وقوع حادث مروع في أمريكا.. والضحايا بالعشرات! + صور

الكشف عن تفاصيل الأيام الأخيرة للشهيد الشيخ خضر عدنان