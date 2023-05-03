موسكو تتوعد بالرد على الهجوم الإرهابي على الكرملين أينما وكيفما تراه مناسباً

العالم - خاص بالعالم

الكرملين أعلن عن إحباط هجوم أوكراني على الرئيس الروسي واصفا إياه بالعمل الإرهابي المخطط وبأنه محاولة لاغتيال رئيس الدولة وتوعدت الرئاسة الروسية بالرد وباحتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات انتقامية أينما وكيفما تراه مناسبا.



المتحدث باسم الرئاسة ديمتري بيسكوف كشف أن بوتين كان يعمل في مقر إقامته قرب موسكو مؤكدا أنه سيشارك في استعراض يوم النصر في الحرب العالمية الثانية في الساحة الحمراء الأسبوع المقبل كما هو مخطط. وصرح عمدة مدينة موسكو سيرغي سوبيانين بأن العاصمة قررت حظر إطلاق الطائرات المسيرة في سمائها باستثناء الطائرات المسيرة التي تستخدم بقرار من سلطات الدولة.



وقال فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس الدوما الروسي:"'سنطالب باستخدام أسلحة قادرة على وقف وتدمير نظام كييف الإرهابي''لا يمكن إجراء مفاوضات مع نظام زيلينسكي".



الرئاسة الاوكرانية من جانبها نفت أي علاقة لأوكرانيا بالهجوم على الكرملين وقال ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن 'الهجوم على الكرملين لا يحقق لهم شيئا ولا يغير الموقف في أرض المعركة،



وقال ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس فولوديمير زيلينسكي:"لا علاقة لأوكرانيا بهجمات المسيرات على الكرملين فهي لن تعالج أي مشكلة عسكرية، ينبغي اعتبار التصريحات التي أطلقتها موسكو محاولة لإعداد ظروف يمكن استخدامها ذريعة بهدف شن هجوم واسع النطاق '.



هذه التطورات تزامنت مع إعلان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي تفكيكه وإحباطه نشاطات شبكة تابعة لمديرية الاستخبارات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية كانت تخطط لتنفيذ سلسلة عمليات تخريبية وإرهابية كبيرة في شبه جزيرة القرم مشيرا الى توقيف سبعة أشخاص وعثوره على عبوات ناسفة وأجهزة تفجير أدخلت إلى الأراضي الروسية من بلغاريا.



في هذه الاثناء أعلنت السلطات المحلية الأوكرانية فرض حظر تجول في خيرسون قرب خط المواجهة اعتبارا من مساء الجمعة ولمدة 58 ساعة، في حين تقول كييف إنها تستكمل الاستعدادات لهجوم مضاد واسع النطاق.



لكن مقالا بصحيفة 'تلغراف' البريطانية حذر من أن فشل أوكرانيا في شن هجوم مضاد قوي سيكون في صالح بوتين ويمهد لجعله ينتصر ومن أن الدعم السياسي والعسكري الأميركي قد يبدأ في الوهن ومعه مستقبل أوكرانيا، معتبرا أن ذلك سيشكل نقطة تحول حقيقية للحرب نظرا لضيق الجداول الزمنية وتأخر 'هجوم الربيع' الذي طال انتظاره.

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