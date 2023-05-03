الاحتلال الاسرائيلي يهدم منزلين لعائلتي أسير وشهيد في الضفة الغربية

العالم - خاص بالعالم

ومنزل الأسير يونس هيلان من بلدة حجة بالقرب من قلقلية والذي تتهمه تل ابيب بتفيذ عملية أيضا بالقرب من مستوطنة ارئيل.

الاحتلال الإسرائيلي فجر منزل عائلة صوف وترك لهم الركام والدمار وحتى للمنازل المحيطة ، اما منزل عائلة هيلان فقد عملية جرافات الاحتلال طوال الليل على هدمة.

عقوبة جماعية للعائلات الفلسطينية عدا عن العقوبة التي يعيشها الأسير الفلسطيني او ذوي الشهيد الذين فقدوا ابنهم .

الاحتلال الإسرائيلي لم يكتفي في الساعات الماضية بعمليات الهدم تشريد الفلسطينيين بل أيضا ذهب الى تنفيذ حملة اعتقالات طالت ستة عشر فلسطينيا من ينهم أربعة فلسطينيين من عائلة واحدة.

وكما يبدو فان حكومة نتنياهو تحاول بشتى الطرق ان تثبت انها قادرة على كبح جماح الفلسطينيين ومقاومتهم.

ايهود أولمرت قال يوما ان هدم المنازل لم يجن للاحتلال أي امن.

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