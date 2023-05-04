الفلسطينيون يشيّعون شهداء القسام في نابلس

العالم - خاص بالعالم

اثنان من الشهداء ينتميان لكتائب القسام وهما معاذ المصري وحسن قطناني وتتهمهما تل ابيب بتنفيذ عملية منطقة الحمرا في الاغوار والتي ادت الى مقتل ثلاث مستوطنات.

اما الشهيد الثالث فهو ابراهيم جبر وكان الشهيدين يختبئان في منزله ،الاحتلال ادعى انه استخدم في اغتيال الشهداء طائرات مسيرة اطلقت قذائف باتجاه المنزل الذي تمترسوا فيه

في نابلس مع ساعات الظهيرة اختلط صوت الالاف المشيعيين للشهداء الثلاث بصوت الرصاص الذي اخترق الصمت، المشيعون دعوا المقاومة الى الرد على اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي.

وكما أنه يبدو فان الاحتلال حاول من عملية الاغتيال ان يرسل رساله بانه مازال قادراعلى الردع بعد ان فقد هذه القوة في المعركة مع المقاومتين الفلسطينية واللبنانية.

الاحتلال الاسرائيلي لم يياس من نظرية القمع المفرط لانهاء المقاومة لا سيما ان هذه النظرية اثبتت العكس.

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