الثلاثاء ٠٢ مايو ٢٠٢٣
٠٨:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو...الطيران الحربي الصهيوني يشن غارات على مواقع داخل قطاع غزة

الثلاثاء ٠٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٢ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر فلسطينية، فجر اليوم الاربعاء، بأن الطيران الحربي الصهيوني استهدف مواقع داخل قطاع غزة.

العالم-الاحتلال

وذكرت المصادر أن "طائرات الاستطلاع التابعة للاحتلال قصفت هدفا في محيط منطقة السفينة للمرة الثالثة وهدفا في منطقة البيدر غربي غزة وهدفا جنوبي غزة".

وأشارت قناة "فلسطين اليوم" إلى أن "طائرات الاحتلال الحربية شنت 6 غارات على محيط منطقة السفينة شمال غرب غزة، واستهدفت أيضا موقعا في خانيونس جنوبي قطاع غزة".

واكدت أن المقاومة استهدفت الطائرات الإسرائيلية بصواريخ أرض جو.

كما اعلن الإعلام الفلسطيني إطلاق رشقة صاروخية من قطاع غزة تجاه مستوطنات الاحتلال.

واستهدفت الطائرات الصهيونية الحربية استهدفت موقع الإدارة المدنية في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة بعدد من الصواريخ.

هذا وأعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" أن "الدفاعات الجوية التابعة لكتائب القسام تتصدى للطيران الحربي الصهيوني المغير على قطاع غزة بصواريخ أرض-جو".

في حين لم يرد وقوع إصابات في مجمل الغارات الصهيونية للحظة كتابة الخبر، فيما اقتصرت الأضرار على منازل المواطنين المجاورة للمواقع المستهدفة.

روابط ذات صلة

فيديو.. إصابة عشرات الفلسطينيين باعتداء الاحتلال على مظاهرات تنديد باغتيال خضر عدنان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيسي: يجب على الأمريكيين أن يغادروا سوريا فورا

بالفيديو...الطيران الحربي الصهيوني يشن غارات على مواقع داخل قطاع غزة

صادرات إيران إلى سوريا تسجل نموا بنسة 11.4%

روسيا ترفض المبادرة الأميركية للوساطة في ملف قره باغ

إنفجار في أحد مراكز الإسناد التابعة لحرس الثورة شرقي إيران

المنتدى الفلسطيني في بريطانيا يدعو لأوسع مشاركة بمؤتمر 'فلسطينيي أوروبا'