بالفيديو...الطيران الحربي الصهيوني يشن غارات على مواقع داخل قطاع غزة

العالم-الاحتلال

وذكرت المصادر أن "طائرات الاستطلاع التابعة للاحتلال قصفت هدفا في محيط منطقة السفينة للمرة الثالثة وهدفا في منطقة البيدر غربي غزة وهدفا جنوبي غزة".

وأشارت قناة "فلسطين اليوم" إلى أن "طائرات الاحتلال الحربية شنت 6 غارات على محيط منطقة السفينة شمال غرب غزة، واستهدفت أيضا موقعا في خانيونس جنوبي قطاع غزة".

واكدت أن المقاومة استهدفت الطائرات الإسرائيلية بصواريخ أرض جو.

كما اعلن الإعلام الفلسطيني إطلاق رشقة صاروخية من قطاع غزة تجاه مستوطنات الاحتلال.

واستهدفت الطائرات الصهيونية الحربية استهدفت موقع الإدارة المدنية في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة بعدد من الصواريخ.

هذا وأعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" أن "الدفاعات الجوية التابعة لكتائب القسام تتصدى للطيران الحربي الصهيوني المغير على قطاع غزة بصواريخ أرض-جو".

في حين لم يرد وقوع إصابات في مجمل الغارات الصهيونية للحظة كتابة الخبر، فيما اقتصرت الأضرار على منازل المواطنين المجاورة للمواقع المستهدفة.