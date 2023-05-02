رئيسي: يجب على الأمريكيين أن يغادروا سوريا فورا

العالم-إيران

وقال إبرهيم رئيسي: "الأمريكيون والصهاينة علّقوا آمالا كثيرة على أن سوريا ستنهار وأنهم سيكسرون خط المقاومة الأمامي"، متابعا: "إيران ربما البلد الوحيد الذي دعم النظام في سوريا ووقف في وجه التكفيريين وبمواجهة الدول الساعية للتقسيم.."حزب الله" اللبناني وإيران ساعدا في منع تقسيم سوريا".

وأضاف رئيسي: "كثير من دول المنطقة والعالم أدرك أن سوريا لن تفشل وتخسر ولذلك أعاد النظر في علاقاته معها"، مشيرا إلى أن "طهران ترحب بإعادة علاقات الحكومة السورية مع مختلف دول العالم ولا سيما دول المنطقة".

وأكمل: "العلاقات بين إيران وسوريا هي علاقات استراتيجية ومهمة وسوف تستمر..وزيارتي لسوريا هي في إطار ترسيخ هذه العلاقات وتطويرها في كل المجالات".

واستطرد الرئيس الإيراني: "أعلنا دائماً أننا لسنا نادمين ولن نندم أبدا على تقوية جبهة المقاومة".

وتابع رئيسي: "نشدد على ضرورة سيادة سوريا على كل أراضيها، ونعتقد أنه يجب على الأمريكيين أن يغادروها فورا".

وأكمل: "في ما يتعلق بإعادة إعمار سوريا نحن على استعداد للتعاون مع الشعب والحكومة السوريين"، مؤكدا أنه "يجب إعادة إعمار سوريا سريعا وأن يعود النازحون وتعود الأوضاع إلى طبيعتها".

واستكمل رئيسي: "نمد يد الصداقة والتعاون لأي بلد يريد التعاون معنا ومستعدون للتعامل مع جميع البلدان سواء في منطقتنا أم خارجها".