شاهد: المقاومة الفلسطينية تفرض معادلة مهمة.. سنرد واحدة بواحدة

وقال سلمي في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان جريمة اغتيال الاسير عدنان، شهادة حقيقية من قبله ومن قبل الاسرى الفلسطينيين، بان الاحتلال مازال يمارس السادية ضد الشعب الفلسطيني وضد المقدسات، ولذلك فان المقاومة اكدت من خلال ردها الاولى بان الاحتلال سيدفع الثمن، وان هذه الجريمة لن تمر مرور الكرام دون رد من المقاومة الفلسطينية التي ردت بشكل وطني متكامل من خلال الغرفة المشتركة، ولتؤكد للعدو الصهيوني بان الاسرى الفلسطيني ليس وحدهم في هذه المعركة، وانما خلفهم المقاومة والجماهير الفلسطينية التي اكدت على خيار المقاومة، ولتؤكد ايضاً بانها بالمرصاد للعدو، مشيراً الى ان المقاومة فرضت معادلة وقواعد مهمة للاشتباك، بمعنى ان القصف سيقابله القصف، والاعتداء سيقابله اعتداء، ولا يمكن ان تتوقف.

وقد استشهد الأسير الشيخ خضر عدنان، في سجون الاحتلال الإسرائيلي، یوم امس الثلاثاء، مضربا عن الطعام للمرّة الخامسة خلال السنوات الأخيرة، وأطولها، والتي امتدّت سبعة وثمانين يوما، منذ اعتقاله يوم 5 شباط/ فبراير الماضي؛ رفضًا لاعتقاله، ورفضا للتهم الموجهة إليه. وباستشهاد الأسير خضر عدنان، ارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 237 شهيدًا.

وأعلنت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلتين، الحداد العام والإضراب الشامل، امس الثلاثاء، حدادًا على استشهاد القيادي بحركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

کما أعلنت الحركة الوطنية الأسيرة الاستنفار الكامل والحداد العام داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي على الشهيد خضر عدنان، مؤكدة أن الحداد سيستمر إلى أن يتمّ الرد بما يوازي حجم هذه الجريمة النكراء.