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قائد سلاح البر الايراني: قواتنا جاهزة وسنسحق العدو لو ارتكب اي خطأ

قائد سلاح البر الايراني: قواتنا جاهزة وسنسحق العدو لو ارتكب اي خطأ
الأربعاء ٠٣ مايو ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

اكد قائد القوة البرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد كيومرث حيدري الجاهزية القتالية العالية للقوات المسلحة، محذرا العدو بانه سيتم سحقه سريعا لو ارتكب اي خطأ.

العالم - ايران

وخلال تفقده اليوم لوحدات اللواء المدرع "281" (الشهيد نيكخواه) في كرمانشاه غرب ايران، اشار العميد حيدري إلى الجاهزية القتالية العالية للقوات المسلحة وقال: جنود جيش جمهورية إيران الإسلامية مستعدون وايديهم على الزناد للتضحية والدفاع عن حدود إيران.

واضاف: فليعرف الأعداء بأنهم لو ارتكبوا اي خطأ سنرد عليهم بشكل حاسم وسنسحقهم باسرع ما يكون.

واعتبر قائد القوة البرية لجيش الجمهورية الإسلامية ان من أهم الأولويات هو الحفاظ على القدرات القتالية والدفاعية وتحسينها وتقديم تدريب دقيق للقوات لضمان أمن البلاد وقال: الاستعداد القتالي لقوات جمهورية إيران الإسلامية لا يمكن اختباره، والقوة البرية للجيش هي في الخط الامامي للدفاع عن البلاد في طريقها لتحقيق أهداف الثورة الإسلامية.

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