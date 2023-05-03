رئيسي لنظيره السوري: حققتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات

العالم - ايران

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن رئيسي قال خلال مباحثاته مع الرئيس السوري بشار الاسد: ان "سورية حكومة وشعباً اجتازت مصاعب كبيرة، واليوم نستطيع القول بأنكم قد عبرتم واجتزتم كل هذه المشاكل وحققتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم".

بدوره قال الأسد خلال المحادثات الموسعة مع الرئيس الإيـراني إبراهيم رئيسي: "العلاقات السورية الإيـرانية غنيّة بالمضمون، غنيّة بالتجارب وغنيّة بالرؤية التي كوّنتها، ولأنها كذلك كانت خلال الفترات العصيبة علاقة مستقرّة وثابتة بالرغم من العواصف الشديدة السياسية والأمنـية التي ضربت منطقة الشرق الأوسط".

وكان الرئيسان بحثا العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وسبل تطويرها، كما تناولت المباحثات التطورات في منطقة الشرق الأوسط وانعكاس التغيرات العالمية على المنطقة وتوحيد الجهود من أجل استثمار هذه التغيرات لصالح البلدين وشعوب المنطقة.

واستقبل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأربعاء، الرئيس الإيراني آية الله إبراهيم رئيسي الذي وصل إلى سوريا على راس وفد دبلوماسي، ليكون اول رئيس ايراني يزور هذا البلد بعد فترة استغرقت 13 عاما.