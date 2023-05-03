بالفيديو.. هل ستثبت الهدنة السابعة في السودان؟

العالم - السودان

لا مؤشر جدياً على التراجع من قبل الجنرالين المتحاربين في السودان مع استمرار خرق الهدن وتبادل الاتهامات بينهما في ظل الاتفاق على هدنة جديدة من سبعة ايام تبدأ الخميس.

وفي حين تتواصل الهدنة السادسة في يومها الاخير تحت الرصاص مقاتلات الجيش لم تغادر سماء الخرطوم والخرطوم بحري والدعم السريع يرد عليها بمضادات من محيط القصر الرئاسي.

مصادر محلية افادت بتصاعد الدخان من محيط القصر الجمهوري وسط العاصمة اثر انفجار عنيف كما اكدت وقوع انفجارين في شمال الخرطوم بحري. واشارت الى قصف الجيش أهدافاً للدعم السريع شرق النيل.

الجيش السوداني اشار الى اشتباكات متقطعة تدور مع الدعم السريع في أجزاء من العاصمة، متهما قوات الدعم السريع باقتحام السفارة الهندية والملحقية الثقافية السعودية في السودان والاستمرار بأعمال كسر ونهب البنوك والمحلات التجارية في منطقة محيط ملعب الهلال بأم درمان. فيما اتهمت الأخيرة الجيش بخرق الهدنة مؤكدة أنها تصدت في عدد من المواقع لنيرانه.

وفيما يعمل طرفا الصراع على تثبيت مواقعهما في الخرطوم يتحدثان أحاديث متناقضة ما قد يهدد مصير الهدنة السابعة التي اعلنت عنها وزارة خارجية جنوب السودان الثلاثاء قبل ان تبدأ. الوزارة قالت ان الطرفين اتفاقا على وقف لإطلاق النار لسبعة أيام اعتباراً من الخميس بعد جهود وساطة قادها الرئيس سلفاكير كما اشارت الى اختيار ممثلين للمشاركة في محادثات سلام.

مساعي دبلوماسية اخرى تتواصل لإنهاء هذا الصراع المسلح. الآلية الثلاثية طالبت بعد اجتماعها الطارئ في أديس أبابا بوقف الاقتتال السوداني فوراً وشددت على أهمية فتح ممرات آمنة وتقديم المساعدات الإنسانية. كما اعلنت واشنطن ان وزير الخارجية أنتوني بلينكن ونظيره المصري سامح شكري ناقشا تمديد وتوسيع وقف إطلاق النار في السودان.

وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نزح نحو ثلاثمئة وخمسة وثلاثين الف شخص الى ولايات أكثر أمنا داخل السودان بينمل لجأ أكثر من مئة ألف شخص من السودان إلى دول مجاورة هربا من الصراع.