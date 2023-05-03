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استمع.. حديث بشار الأسد خلال المؤتمر الصحفي مع الرئيس الإيـراني

الأربعاء ٠٣ مايو ٢٠٢٣ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

تطرق الرئيس السوري بشار الأسد خلال حديثه في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الإيـراني والذي اقيم بدمشق الى العلاقات بين سوريا و إيران كما أشار الى التطورات الإقليمية..

العالم - سوريا

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