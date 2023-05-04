الخميس ٠٤ مايو ٢٠٢٣
٠٣:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

السلام الذي تحقق في ظل بطل

السلام الذي تحقق في ظل بطل
الخميس ٠٤ مايو ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

العالم - سبورتي

السلام الذي تحقق في ظل جهاد بطل

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

رئيسي: علاقة طهران ودمشق ليست استراتيجية فقط بل هي أخوة بين شعبين

رئيسي: بسط السيادة السورية على البلد بأكمله يضمن الأمن في المنطقة بأسرها+صور

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السلام الذي تحقق في ظل بطل

البرلمان العربي يدين جريمة الصهاينة بحق الشيخ خضر عدنان

إعلام إسرائيلي: نتنياهو منع غالانت من زيارة واشنطن لعقد اجتماعات أمنية

ترامب: يمكنني إحلال السلام في أوكرانيا خلال 24 ساعة فقط!

الجيش المصري ينفذ عملية استدعاء كبرى للجنود

في البيت الابيض الدور الأميركي في السودان.. صراع جيوسياسي بطعم الذهب