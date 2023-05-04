زيلينسكي يصل الى هولندا في زيارة غير معلنة!

العالم - الأزمة الأوكرانية

ووفقا للصحيفة، هبطت الطائرة الحكومية حوالي الساعة 22:15 (23:15 بتوقيت موسكو) في مطار شيفول الهولندي.

ومن المتوقع أن يلتقي زيلينسكي برئيس الوزراء الهولندي مارك روته يوم الخميس، ووفقا لعدد من التقارير الإعلامية، من المقرر أن يتحدث زيلينسكي في لاهاي بخطاب "لا سلام بدون عدالة لأوكرانيا".

وفي وقت سابق، رجحت وسائل الإعلام الفنلندية، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الذي يقوم بزيارة غير معلنة للعاصمة الفنلندية يوم الأربعاء، سافر على متن طائرة أمريكية من طراز Boeing C-40B.

ووفقا لأكبر صحيفة في فنلندا Helsingin sanomat، ظهر "مكتب طيران" تابع لسلاح الجو الأمريكي في مطار هلسنكي، والذي يمكن أن يكون وسيلة نقل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي".

وتوضح الصحيفة، أنه من الناحية العملية، تعد هذه الطائرة النسخة العسكرية من أكثر طائرات الركاب شيوعا في العالم "بوينغ 737".

وفي وقت سابق، أفادت الخدمة الصحفية للرئاسة الروسية، أن كييف حاولت في الليل استهداف مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين في الكرملين باستخدام طائرات مسيّرة، واستهدفت طائرتان مسيرتان الكرملين، وسرعان ما أسقطهما الجيش الروسي والخدمات الخاصة الروسية.

وقال الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يصب بأذى ويواصل العمل كالمعتاد، وأكد الكرملين أن هذا هجوم إرهابي مخطط ومحاولة اغتيال رئيس الدولة، وتحتفظ روسيا بالحق في اتخاذ إجراءات جوابية متى وكيفما تراها مناسبا.

ومن جانبه، أدعى الرئيس الأوكراني، أن كييف لم تهاجم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أو قصر الكرملين في موسكو.

وقال زيلينسكي: "نحن لا نهاجم بوتين أو موسكو، نحن نقاتل على أراضينا.. ليس لدينا أسلحة كافية لهذا، لا نستخدمها في كل مكان.. لم نهاجم بوتين".