أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الخميس 04 مايو 2023

العالم - الصحافة الإيرانية

- اطلاعات ..

الرئيسان إبراهيم رئيسي وبشار الأسد يوقعان في دمشق على برنامج للتعاون الشامل الطويل الأمد .

- افتاب يزد ..

إيران وسوريا توقعان على برنامج للتعاون الإستراتيجي الشامل خلال زيارة رئيس الجمهورية لدمشق .

- رويش ملت ..

روسيا تتحدث عن فشل هجوم أوكرايني بالمسيرات على قصر الكرملين لإغتيال بوتين ..

- ارمان ملي ..

الناطق بإسم االحكومة الروسية .. أوكرانيا إستهدفت قصر الكرملين الرئاسي بطائرتين مسيرتين .

- ابرار ..

سوريا توجه إنذارا شديدا للكيان الصهيوني من مغبة مواصلة غاراته الجوية العدوانية ..

- خراسان ..

إحتدام المنافسة بين أردوغان ومنافسه مرشح المعارضة كمال كليشدار أوغلو في الإنتخابات الرئاسية بتركيا ..

- عصر ايرانيان ..

في خضم السباق الرئاسي بتركيا , أردوغان يعلن هذه المرة عن إكتشاف إحتياطيات نفطية كبيرة ..

- جوان ..

تزايد إحتمال بدء مفاوضات بين طرفي النزاع بالسودان في جدة نتيجة وساطات إقليمية ودولية..

- سياست روز ..

بحرية حرس الثورة توقف ناقلة نفط ترفع علم بنما بمضيق هرمز لإنتهاكها القوانين..

- كيهان..

بدء مرحلة جديدة من العلاقات الإقتصادية بين إيران وسوريا بزيارة رئيس الجمهورية لدمشق ..

- ايران ..

إعلان وقف لإطلاق النار في المعارك بين المقاومة بغزة والكيان الصهيوني بوساطات مصرية وقطرية ..

- مردم سالاري ..

النقابات العمالية بفرنسا تستعد لمواصلة التظاهرات والإضرابات العامة ضد قانون زيادة سن التقاعد .

- أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الخميس

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1- آرمان ملي ...

صحيفة ارمان ملي كتبت عن زيارة رئيس الجمهورية لسوريا في افتتاحيتها ( طهران وتعزيز الصمود بجبهة المقاومة ) ..

الجمهورية الاسلامية في ايران دعمت سوريا حكومتا وشعبا على مدى سنوات في مواجهة سيناريوهات ومخططات ارهابية مدمرة ورهانات اقليمية ودولية كادت ان تُحوِّلَ سوريا لبؤرة للارهاب.

ايران وقفت الى جانب الشرعية في الايام العصيبة جدا في سوريا وانهارت تلك السيناريوهات والمخططات الخبيثة مقابل جبهة المقاومة بالمنطقة .

( إن زيارة رئيس الجمهورية لدمشق تأكيد على مواصلة إيران دعمها لسوريا حكومة وشعبا في حقبة إعادة بناء ما دمرته الحرب)

ان هذه الزيارة تعني بوضوح ان ايران التي وقفت استراتيجيا وسياسيا الى جانب الشرعية بسوريا في الايام العصيبة على مدى 12 عاما و أزمةً في حقبة حربٍ على الارهاب حافلةٍ بالتحديات والتهديدات والضغوط , مستعدةٌ اليومَ تماما وبعد عبور سوريا عمليا تلك الحقبة تقريبا على دعمِ هذا البلد ليتخلَّصَ من آثار الدمار وليعيدَ بناء البنى التحتية. ان زيارة رئيس الجمهورية لسوريا خطوةٌ استراتيجية مهمة لتعزيزِ قدرات جبهة المقاومة بالمنطقة .

2- خراسان ..

في مقالها ( هجوم بالمسيرات على قصر الكرملين ) كتبت صحيفة خراسان ..

في تطورٍ بالغ الخطورة لا يخلو من غموض , تعرض قصر الكرملين الرئاسي في موسكو لهجوم بالمسيرات, هجومٌ قالت روسيا ان اوكرانيا تقف وراءَه في محاولة لاغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين .

( موسكو تقول إن الدفاعات بالكرملين تصدت لطائرتين مسيرتين أوكرانيتين وإن الهجوم لم يوقع أضرارا تُذكر , إلا أن كييف نفت الإتهام تماما )

مسؤول اوكراني رفيعٌ اكد ان اوكرانيا لم تشنَّ اي هجوم على الكرملين واتَّهم موسكو بفبركةِ القضية لتبرير عزمها على تصعيد الحرب .

ان ماحدَثَ تطورٌ بالغُ الخطورة سينعكس بالضرورة على مسار الاحداثِ والمستجدات الميدانية في الحرب في اوكرانيا التي تشهد اجواءَ توقعات واسعة بشأن قربِ بدء هجوم اوكراني مضاد واسع النطاق .

3- اطلاعات ..

حول الانتخابات التركية كتبت صحيفة اطلاعات في مقالها( أردوغان وتسريع ماكنة الدعاية عشية الإنتخابات )..

قبل ايام فاجَأَ الرئيس التركي رجب طيب اردوغان المواطنين بالاعلان عن اكتشاف احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي في البحر الاسود, وأمسِ بتوقيتٍ مدروسٍ اَعلن عن مفاجاةٍ اخرى تتحدث عن اكتشافِ حقلٍ نفطي كبير هذه المرة وكلُّ ذلك عشية انتخابات مفصليةٍ سيكون لها بصماتُها العميقة على مستقبل تركيا .

( إن أردوغان يركز عبر الإعلان عن هذه الإكتشافات على الضرب على الوتر الإقتصادي والمعيشي الحساس للناخبين لتعزيز موقفه بالإنتخابات)

وبعبارةٍ اخرى يحاول اردوغان اعطاء انطباعٍ بشان مستقبلٍ مشرق ينتظر الشعب التركي في حالة اعادةِ انتخابه وفوزِ حزبِهِ الحاكم في الانتخابات , وبالطبع يسعى اردوغان بذلك ايضا لسحبِ البساط من تحتِ اقدام منافسه الرئيسي مرشَّحِ قوى المعارضة السداسية كمال كليشدار اوغلو الذي يناور على إضعاف اردوغان بتحميله مسؤولية تدهورِ الاوضاع المعيشية وايجادِ ازمةٍ اقتصادية حادة بتركيا .

4- قدس ..

صحيفة قدس كتبت في مقالها ( هلع الكيان الصهيوني من زيارة رئيسي لدمشق)..

زيارة رئيس الجمهورية ابراهيم رئيسي لسوريا تطور بالغ الاهمية في ظل الاوضاع والمناخات الحساسة الحالية في المنطقة, فهذه الزيارة اثارت هلع تل ابيب ,اعلانا بانتصار جبهة المقاومة بمحورية ايران على المخططات والسيناريوهات التي تراهن على تنظيمات وجماعات ارهابية لتغيير الاوضاع والمعادلات الاستراتيجية في المنطقة لصالح الكيان الصهيوني والاهداف والاطماع الغربية .

( زيارة رئيس الجمهورية لدمشق مؤشر آفاق تعاون مشرقة بين جبهة المقاومة من اليمن لسوريا ولبنان وفلسطين عبر إيران والعراق )

هذا الواقع الجديد الذي يتزامن مع تغيير بلدان اقليمية سبق ان اتخذت مواقف سلبية ازاء سوريا لسياساتها باصلاح الجسور مع ايران وسوريا, ضاعف من رعب الكيان الصهيوني ازاء زيارة رئيس الجمهورية لدمشق.

5- كيهان ..

في مقالها ( السودان في فوضى عارمة ) كتبت صحيفة كيهان..

السودان يشهد فوضى رهيبة بكل معنى الكلمة , فحرب الجنرالات تتحول عمليا الى فوضى عارمة في كل ارجاء السودان بضياع الامن وغياب السلطة المركزية واذكاء هذه الحرب لصراعات واحقاد تاريخية بين قبائل اتنية في ولايات سودانية مضطربة من الاساس كدارفور.

( الحرب بين الجيش والدعم السريع أوجدت إلى جانب الدمار ونزيف الدماء إنفلاتا أمنيا رهيبا وهجمات على السفارات ونهبا للمتاجر )

ان السودان في فوضى عجيبة بضياع القانون وبظهور أمراء حرب وتفجُّرِ اَحقادٍ قبلية نائمة , السودان غارق بفوضى خطيرة تجعل من الصعب التكهن بما سيحدث بعدها رغم الوساطات, ولم يعد احد يتحدث عن تجربة ديمقراطية او الياتِ تشكيل حكومةٍ مدنية فمثل هذا الكلام بات غائبا تماما في بلد بات للبندقية وفُوُّهاتِ المدافع الكلمةُ الاولى والاخيرة .