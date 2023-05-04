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تدشين مصنع ساغند اردكان لانتاج الكعكة الصفراء

تدشين مصنع ساغند اردكان لانتاج الكعكة الصفراء
الخميس ٠٤ مايو ٢٠٢٣ - ١٠:١١ بتوقيت غرينتش

 بدأ اليوم الخميس تشغيل مصنع ساغند لإنتاج الكعكة الصفراء خلال حفل حضره مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية ومحافظ يزد ومجموعة من المسؤولين بالمحافظة.

العالم - ايران

و قال محافظ يزد مهران فاطمي في حفل تدشين المصنع، انه وبجهود العلماء والمهندسين الإيرانيين، أصبحت دورة الوقود النووي من مظاهر بناء القوة في الجمهورية الإسلامية، حيث باتت ايران في مستوى ملحوظ في هذا المجال .

واوضح فاطمي بأن 220 الف طن من الخامات التي تستخرج من مناجم محافظة يزد تنتج 20 الفا من الكعكة الصفراء.

يذكر ان مصنع ساغند لانتاج الكعكة الصفراء قد انجز من مراحل التأسيس حتى الانتاج بأيدي خبراء ومتخصصي منظمة الطاقة الذرية الايرانية، ويعتبر تشغيل هذا المصنع انجازا مهما في مجال انتاج الوقود النووي في البلاد.

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