الجمعة ٠٥ مايو ٢٠٢٣
١٢:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو...

آخر مستجدات الهدنة والاشتباكات المسلحة في الخرطوم

الجمعة ٠٥ مايو ٢٠٢٣ - ١١:٥١ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم من السودان باستمرار تفاقم الوضع الانساني يوما بعد يوم في السودان خاصة مع استمرار هذه الحرب ونقص معظم الموارد لدى السودانيين الذين معظمهم داخل منازلهم لاكثر من 20 يوما حتى الان وبعضهم يشتكي من الجوع.

العالم - خاص بالعالم

وأشار مراسلنا الى اشتعال الحرب في مناطق بحري والخرطوم. حيث تستعر الحرب الحرب بشكل اكبر في ام درمان نوعا ما.

ولفت مراسلنا ان الاوضاع حاليا هي من سيء الى أسوا مع انقطاع المياه وغضب المواطنين في مدينه بحري الذين يحضرون الماء من نهر النيل ليستفيدوا منه واما البعض الاخر لا يجد ماء، مبينا أن تلك الهدنة هي الهدنه السابعة حتى الان ولا نرى شيئا في الواقع سوى طائرات عسكرية تحلق في السماء واشتباكات مستمرة.


وقال مراسلنا إن انفجارات عنيفة هزت وسط مدينتي الخرطوم والخرطوم بحري، بينما تصاعدت أعمدة الدخان في سماء حي الوابورات بالخرطوم بحري، كما سمع أصوات أسلحة ثقيلة في مواقع مختلفة وسط المدينتين.

وتجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اليوم الجمعة في الخرطوم والخرطوم بحري ثاني أيام الهدنة السابعة، وفي حين قالت السلطات السودانية إنها قدرة على حسم المعركة، اعتبر الرئيس الأميركي الصراع في السودان تهديدا للأمن القومي، ملوحا بفرض عقوبات على أطراف سودانية.

وكانت معارك ضارية قد اندلعت أمس الخميس في محيط القيادة العامة وسط الخرطوم في اشتباكات وصفت بالأعنف منذ بَدء الأزمة التي تنهي اليوم أسبوعها الثالث.

وقال الجيش السوداني في بيان أمس إن "المتمردين (الدعم السريع) خرقوا الهدنة بالهجوم على منطقة الخرطوم بحري العسكرية، وحاولوا الهجوم على منطقة العاصمة العسكرية" بالخرطوم.

وذكر الجيش أن مدينة الأبيض غربي البلاد "تعرضت لهجوم غادر من المتمردين وتم سحق العدو وتكبيده خسائر جار حصرها"، وفق تعبيره البيان.

في المقابل، أعلنت قوات الدعم السريع موافقتها على تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة إضافية، وذلك استجابة لوساطة أميركية سعودية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

شاهد.. السودان دون ماء وكهرباء ووقود

تصاعد أعمدة الدخان بكثافة بعد دوي انفجارات في الخرطوم بحري

السودان؛ بلاد الهدن المتجددة والخروقات المتواصلة

معارك السودان تتواصل وبايدن يصدر أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على مسؤولين سودانيين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قتيل و200 جريح في احتفالات فوز نابولي بالدوري الإيطالي

حريق في بلدة الخرايب جنوبي لبنان

زيلينسكي يلتقي وزير خارجية البحرين

الدنمارك وألمانيا تنقلان 80 دبابة 'ليوبارد-1' إلى أوكرانيا

المتحدث باسم الخارجية العراقية.. احترام سيادة سورية ودعم شعبها من مصلحة الاستقرار العربي

بالفيديو... آخر مستجدات الهدنة والاشتباكات المسلحة في الخرطوم