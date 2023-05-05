آخر مستجدات الهدنة والاشتباكات المسلحة في الخرطوم

العالم - خاص بالعالم

وأشار مراسلنا الى اشتعال الحرب في مناطق بحري والخرطوم. حيث تستعر الحرب الحرب بشكل اكبر في ام درمان نوعا ما.

ولفت مراسلنا ان الاوضاع حاليا هي من سيء الى أسوا مع انقطاع المياه وغضب المواطنين في مدينه بحري الذين يحضرون الماء من نهر النيل ليستفيدوا منه واما البعض الاخر لا يجد ماء، مبينا أن تلك الهدنة هي الهدنه السابعة حتى الان ولا نرى شيئا في الواقع سوى طائرات عسكرية تحلق في السماء واشتباكات مستمرة.



وقال مراسلنا إن انفجارات عنيفة هزت وسط مدينتي الخرطوم والخرطوم بحري، بينما تصاعدت أعمدة الدخان في سماء حي الوابورات بالخرطوم بحري، كما سمع أصوات أسلحة ثقيلة في مواقع مختلفة وسط المدينتين.

وتجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اليوم الجمعة في الخرطوم والخرطوم بحري ثاني أيام الهدنة السابعة، وفي حين قالت السلطات السودانية إنها قدرة على حسم المعركة، اعتبر الرئيس الأميركي الصراع في السودان تهديدا للأمن القومي، ملوحا بفرض عقوبات على أطراف سودانية.

وكانت معارك ضارية قد اندلعت أمس الخميس في محيط القيادة العامة وسط الخرطوم في اشتباكات وصفت بالأعنف منذ بَدء الأزمة التي تنهي اليوم أسبوعها الثالث.

وقال الجيش السوداني في بيان أمس إن "المتمردين (الدعم السريع) خرقوا الهدنة بالهجوم على منطقة الخرطوم بحري العسكرية، وحاولوا الهجوم على منطقة العاصمة العسكرية" بالخرطوم.

وذكر الجيش أن مدينة الأبيض غربي البلاد "تعرضت لهجوم غادر من المتمردين وتم سحق العدو وتكبيده خسائر جار حصرها"، وفق تعبيره البيان.

في المقابل، أعلنت قوات الدعم السريع موافقتها على تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة إضافية، وذلك استجابة لوساطة أميركية سعودية.

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