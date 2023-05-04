شاهد.. صنعاء تلوح بتخلي السعودية عن وعودها

ولفت رئيس الحكومة إلى أن الشعب اليمني يئن يوميا، وأن صنعاء تعد صرف الرواتب وما يتصل بالملف الإنساني، مفتاح الأمن والاستقرار إذا كان الطرف الآخر جادا.

وكشف بن حبتور أن هناك لعب أدوار وليس تناقض حقيقي بين دول التحالف وأن ما حصل من تمايز فهو هامشي وليس تناقضا رئيسيا.

وأشار إلى أن رسالة الرئيس المشاط عبر الممثل الأممي هي لتعرف كل الأطراف أين تضع قدمها أكان مجلس الامن الدولي أم بريطانيا وأمريكا الراعيتان للحرب على اليمن.

الى ذلك، اختتم مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن هانس غروندبرغ زيارة لصنعاء استمرت ثلاثة أيام بحث مع المسؤولين فيها العديد من الملفات المتعلقة بمعالجة الجوانب الإنسانية والعملية السياسية الشاملة، كما توجه الى مدينة عدن ومن المقرر ان يقوم بجولة في السعودية والامارات.

فما هي الوعود التي التزمت بها السعودية؟

ولماذا تراجعت الرياض حسب تصريحات بن حبتور؟

وما هي دلالات واهداف ونتايج زيارة المبعوث الاممي؟

هذه الاسئلة وغيرها يطرحها برنامج "المشهد اليمني" على ضيفي هذه الحلقة: عضو المكتب السياسي لحركة انصار الله الدكتور حزام الاسد والاعلامي اليمني طالب الحسني ليجيبا عن الاسئلة التالية:

في البداية ماذا تعني تصريحات بن حبتور؟ لماذا برأيكم تتملص السعودية؟

ما هي الامور العالقة بين الطرفين؟ به معنى اخر ما هي النقاط التي تحاول السعودية التملص منها؟

هل بالفعل توقفت المفاوضات وهل للامريكان دور في ذلك؟

هل يعقل ان تستمع السعودية لواشنطن؟ وما هي مطالب الادارة الامريكية بنظركم؟

ماذا عن جولة المبعوث الاممي وزيارته الى صنعاء وماذا حملت؟

ماذا يعني تفعيل دور الامم المتحدة بعد ان قلّ دورها في الاونة الاخيرة؟

كيف يمكن ايضا قراءة زيارة المبعوث الامريكي الى المنطقة؟ والتصريحات الامريكية حول احلال السلام في اليمن؟

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