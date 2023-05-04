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رئيسي: الإمكانية في سوريا متاحة لتحويل العقوبات إلى فرص + فيديو

الخميس ٠٤ مايو ٢٠٢٣ - ٠٢:١١ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن إيران أبدلت الحظر المفروض عليها إلى فرص، مشدداً على أن الإمكانية في سوريا متاحة لتحويل العقوبات إلى فرص.

العالم - إيران

وخلال منتدى رجال الأعمال بدمشق إن الشعب الإيراني والمسؤولون الإيرانيون يقفون دائماً إلى جانب الشعب السوري.

وأكد الرئيس رئيسي أن إرادة إيران وسوريا تتمثل في تنمية العلاقات بين البلدين.

وشدد على أن زيارته الحالية إلى سوريا ستشكل منعطفا ايجابيا وجيدا لتنمية العلاقات بين البلدين.

وأكد أنه تم إصدار القرارات في إيران بشأن الضمانات المتعلقة بالعلاقات الاقتصادية.

وأضاف: “خلال الاجتماع الأخير مع الرئيس بشار الأسد تم اتخاذ جملة من القرارات، حيث تم توقيع 15 وثيقة بين طهران ودمشق، والاجتماعات المشتركة بين سورية وإيران مفيدة لتنفيذ الاتفاقيات بين البلدين، ومن المناسب تشكيل غرفة مشتركة بينهما”.

وصرح رئيسي قائلا: "تم اتخاذ قرارات جيدة بشان بعض المشاكل التي تعترض التعاون بين ايران وسوريا وعمل النشطاء الاقتصاديين."

وقال: لدينا تجارب وخبرة جيدة في مختلف المجالات لاسيما الكهرباء والتكنولوجيا.

وفيما أشار إلى أن إيران أبدلت الحظر المفروض عليها إلى فرص، شدد على أن الإمكانية في سوريا متاحة لتحويل العقوبات إلى فرص.

وقال الرئيس رئيسي: الظروف ستتغير بالتأكيد لصالح تحسين العلاقات بين الشعبين السوري والايراني.

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