السودان؛ بلاد الهدن المتجددة والخروقات المتواصلة

العالم - السودان

هدنات متجددة وخروقات متواصلة، هكذا هو الحال في السودان، فالانفجارات ماتزال تهز العاصمة الخرطوم وضواحيها رغم إعلان قوات الدعم السريع والجيش قبولهم لطلبات وقف إطلاق النار والهدنة.

قوى الحرية والتغيير في السودان تؤكد من جانبها أنه ليس هناك أي طرف قادر على الحسم العسكري، وقالت إن حل الأزمة لابد أن يكون سياسيا.

وفي إطار الجهود السياسية لحل الأزمة تستضيف العاصمة الاثيوبية أديس أبابا محادثات وساطة افريقية ترمي لإنهاء الوضع الراهن.

وقال مبعوث قائد الجيش السوداني، دفع الله الحاج:"يجب على جميع السلطات أو الدول أو وسائل الإعلام أن تميز بين السلطة القانونية في السودان والمتمردين".

أما الولايات المتحدة فلوحت مرة أخرى بعصا العقوبات لحمل الأطراف المتصارعة في السودان على وقف القتال، حيث أصدر الرئيس جو بايدن أمراً تنفيذيا يوسع سلطات إدارته في إصدار عقوبات ضد المسؤولين عن تهديد الأمن والسلام في البلاد، باعتبار أن ما يجري في السودان يشكل تهديداً للأمن القومي الأميركي بحسب بيان لبايدن.

من جهتها قالت مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية أفريل هينز خلال إفادة أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ إن طرفي الصراع يسعيان للدعم الخارجي بهدف تحقيق الحسم الميداني".

وقالت أفريل هينز:"في تقديراتنا القتال في السودان بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع سيستمر لفترة طويلة لأن كلا الطرفين يعتقدان أنهما يستطيعان الانتصار عسكريا ولديهما القليل من المحفزات للقدوم إلى طاولة المفاوضات".

وما بين الجهود السياسية والمعارك يبقى المدنيون المتضرر الأكبر مما يجري، حيث يتواصل تدفق السودانيين على دول الجوار وسط تحذيرات أممية من كارثة إنسانية.