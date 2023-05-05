شاهد.. السودان دون ماء وكهرباء ووقود

العالم - مراسلون

لم يكن في مخيلة اي سوداني ان تؤول الاوضاع في بلاده الی ما صارت اليه، فالوضع لا يوصف الا بالكارثة، ومع دخول الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أسبوعها الثالث تخلو الشوارع من المارة الا القليل؛ خاصة مدينتي بحري والخرطوم، لكن مدينة ام درمان

أكثر هدوءاً من رصيفتيها فما زالت عدد من الاسواق الرئيسة تعمل بصورة يومية الا انها تقابل بضعف القوة الشرائية بسبب غلاء الاسعار وشح السيولة.

السوق يمتلئ بالخضر والفاكهة واللحوم والمواطنون يشترون مما تجود به اموالهم القليلة غير آبهين باصوات الطلقات والاشتباكات المتقطعة.

الوضع الصحي يتدهور بصورة مريعة اذ ان معظم المستشفيات أغلقت وبعضها اصبح ثكنة عسكرية بعد اخراج المرضي منها عنوة حتی من هم في الإنعاش، كذلك تعاني المستشفيات التي قدر لها ان تعمل من نقص في الكوادر والمعينات الطبية.

وقال مدير مستشفی سواعد:"نقدم مالدينا بقدر المتوفر، لکن الان بدأ الدواء يقل.

الصيدليات هي الاخری مغلقة بسبب الاشتباكات والتفلتات الامنية واستمرار العمل فيها تحفه الكثير من المخاطر هذا بخلاف شح الادوية.

وتنتظر المركبات الصغيرة والكبيرة في محطات الوقود لساعات طوال وتعود خالية الوفاض.

ومع استمرار الحرب في السودان تستمر معاناة المواطنين السودانيين في البحث عن لقمة عيشهم، معاناة وحرب لايعرفون متی وکيف ستنتهی.