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نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 05-05-2023

الجمعة ٠٥ مايو ٢٠٢٣ - ١٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش 05-05-2023

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نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 05-05-2023

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