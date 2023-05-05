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الصين تدين افتراءات كندا بعد استدعاء سفيرها في أوتاوا

الصين تدين افتراءات كندا بعد استدعاء سفيرها في أوتاوا
الجمعة ٠٥ مايو ٢٠٢٣ - ٠١:٤١ بتوقيت غرينتش

أدانت الصين اليوم الجمعة ما وصفته بأنه "افتراء وتشهير" صدر من كندا التي استدعت السفير الصيني لديها، وتنظر في طرد دبلوماسيين صينيين متّهمين بالسعي لترهيب نائب برلماني كندي ينتقد بكين.

العالم- أسيا والباسفيك

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ للصحافيين إن "كندا تفتري وتشوه بطريقة لا أساس لها سير العمل الطبيعي للسفارات والقنصليات الصينية في كندا".

وأكدت المتحدثة أن "الصين غير راضية أبدا عن ذلك وتعارضه بشدة"، مشيرة إلى أن السفير الصيني أبلغ وزارة الخارجية الكندية باحتجاج بكين الشديد على ما جرى.

ونشرت صحيفة "غلوبال آند ميل" (Global And Mail) الكندية الاثنين الماضي تقريرا قالت فيه إن "الحكومة الكندية تغاضت عن "التدخلات" المفترضة من جانب السلطات الصينية في الشؤون الكندية"حسب تعبيرها.

وأمس الخميس، استدعت الخارجية الكندية السفير الصيني لبحث هذه القضية.

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